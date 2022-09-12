51歲胡兵凍齡「帥到沒朋友」 揪李若彤秀肌肉

胡兵(右)日前為好友李若彤慶生，曬出秀手臂同框照，展現好情誼。（取材自微博）

不老男神胡兵當年以電視劇「澀女郎」、「雙響炮」走紅，從影30年，今年51歲的他，至今依舊維持型男完美體態，渾身散發出兼具青春與成熟魅力。尤其胡兵常在無意間流露出如3歲孩子般真誠舉動，還感染身邊工作人員，讚他是「天然回春保養品」，相處久了會感覺逆齡回春10歲，因此暱稱他「胡三歲」。

胡兵曾在電視劇「空姐日記」中扮演機師「灝天」一角，角色性格正能量，他受訪時坦言自己私下個性也是如此，「我確實跟灝天挺像的，尤其是熱血與重情義這部分，雖然我51歲了，但跟我在一起工作的小伙伴還老是叫我『胡三歲』，生活中，我對不公平的事件會關注，面對弱勢遭受欺壓時，只要能力所及，我必當出手相助」。

胡兵曾在「空姐日記」中扮演帥氣機師。（取材自微博）

一直以來，胡兵被稱為「帥到沒朋友」最佳代言人，形容帥到天妒人怨，導致沒朋友。胡兵笑言，其實人與人來往，應該建立在彼此間對於想法的共鳴，而非「帥」或「美」等外型表象，「我們應該要拒絕對容貌的焦慮，展現出自信，才是善待自己最好的方式」；也因此他有各個不同年齡層的朋友、粉絲，連年僅25歲、平日寡言的偶像男神王一博，在面對胡兵時，都能掏心掏肺，說了許多內心話。

日前胡兵在微博 為好友李若彤慶生，並曬出兩人大秀健康結實手臂合照，留言：「在這個不需要流星也可以許願的日子裡，祝妳這一生都奔走在妳的熱愛裡喲！」

兩人凍齡顏值讓粉絲紛紛留言喊「羨慕」，胡兵也將粉絲的支持當成動力，「在影視這條路上，我自認一直在摸索與挑戰，十分感激演出的角色受關注與喜愛，劇組也功不可沒」。