曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

香港 天王劉德華出道40年，因親民作風和專業態度深受粉絲喜愛，重情義的個性也被圈內公認人品絕佳。但評價完美如他，也曾和好兄弟撕破臉，港星杜汶澤便是其一；兩人因立場不同而決裂，杜汶澤選更透過臉書 公開「結仇內幕」。

杜汶澤和劉德華曾非常要好，婚禮還指定對方當伴郎，私交甚篤可見一斑，只不過2018年兩人因立場不同決裂。

2021年6月有消息指出，杜汶澤在尚未走紅前曾借住劉德華的豪宅；他透過臉書澄清已是20年前舊事，且當時並非「借住」，而是以每月港幣3萬元（約3821美元）租下的。杜汶澤也澄清從未要求對方投資 ，「那時我老闆是林建岳，這姓劉的比他更有錢嗎？」

杜汶澤透露因劉德華表態支持香港政府填海造人工島，因此決裂。（取材自微博）

至於是否和劉德華結仇？杜汶澤表示，其實當時沒有和劉德華反目，是2018年劉公開表態支持香港政府填海造人工島，「跟香港人對著幹，我才和這個人勢不兩立」。杜汶澤說，不希望不實消息越傳越誇張才出面澄清，「以前我是忍，心情好的時候就算」。

其實，劉德華曾在節目受訪時說道，自己是「婦人之仁」，往往不忍心拒絕別人的求援，因為自己當年在演藝圈打滾時，也在別人的幫助下走出困境。正是因為惜福，劉德華也願意伸出援手，被幫助過的明星如鄭則仕、張衛健後來也在演藝圈有了一席之地，並對劉德華感激在心；可惜杜汶澤曾為兄弟，如今卻分道揚鑣，令人不勝唏噓。