李易峰爆嫖娼選妃「大玩8P」 連未成年少女也下手

李易峰爆出多次嫖妓，網上黑料更是不斷。（取材自微博）

男星李易峰 近日被北京 警方通報招認多次召妓，瞬間手上代言幾乎丟光，形象大跌，粉絲脫粉，而網上更是不斷有黑料爆出，甚至流傳疑似他的床照、及在酒店「選妃」的照片。

「噓！星聞」報導，李易峰被爆出因嫖妓被拘捕後，醜聞越爆越多，一名自稱李易峰前女友的網紅就透露，曾陪他在海口拍戲，結果男方嫖妓、玩選妃遊戲，並貼出李易峰休息時拿著平板在挑選成人動畫的照片。

有網友把李易峰手上的平板放大來看，發現上面的影片標題盡是不雅文字，有人留言：「放大看會後悔，我的眼睛」「天啊，那麼正派好男人的人設形象。」

網上流傳李易峰拿著平板電腦在「選妃」的照片。（取材自微博）

有部分網友質疑前女友身分，但查看她的發文，有張相片日期是去年6月6日凌晨所拍，發文還寫了「海口拍完戲去了西雙版納，也有照片，差個人錘他」。對比去年李易峰在海口、西雙版納拍攝「暗夜行者」的行程，完全對得上。

網上更流傳一張疑似李易峰只穿著內褲、坐在床邊滑手機 的照片，另有網友爆料，李易峰曾一次挑了七個女生進行性交易；更揭露6月時李易峰就在上海嫖娼被逮，關了14天，這次已是第三次。還有爆料指出，李易峰更嫖過未成年少女，給了對方6000元人民幣（約865.5美元）。