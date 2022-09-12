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李易峰嫖娼3P 馮小剛一段話揭6年玩超大：你忙得過來嗎

記者黃保慧／即時報導
馮小剛在活動上與李易峰的一段對話被翻出來。（取材自微博）
馮小剛在活動上與李易峰的一段對話被翻出來。（取材自微博）

中國演員李易峰以歌手身分正式出道，2009年開始參演影視劇，2016年在電影「老炮兒」飾演馮小剛的兒子「曉波」走紅，沒想到近日被證實違法嫖娼，昔日馮小剛在活動上與李易峰的一段對話，讓不少人覺得李易峰的桃色事件有跡可循。

電影「老炮兒」當年宣傳時，馮小剛在活動上以「兒子」稱呼李易峰，要他站起來，並詢問：「後邊兒媳婦多嗎？」粉絲大喊：「多！」馮說：「我今天啊，發了一條微博，我說『父親節到了，今天兒媳婦們都好嗎』一瞬間我那評論1萬多人，裡面有8千多是兒媳婦。」接著他問李易峰：「我特別想採訪你一下，你忙得過來嗎？」李易峰回：「最近認識了一個同仁堂的中醫的大師，每天在喝中藥。」馮小剛接話：「兒媳婦們的福音。」

現在李易峰被捕消息一出，網路上紛紛出現許多爆料，不僅有他的選妃過程，每次都會安排4、5個女生進入，有時還會一次找2女，玩很大，但卻被吐槽體力差，看來中藥效果不佳。

此外，在電影「老炮兒」的另一男主角吳亦凡，也是因為性醜聞把事業全毀，許多中國網友開啟諧音玩笑，將吳亦凡的「吳籤」綽號拿來引用，表示「現在心情可說是『見易思籤』」。

演過「老炮兒」的演員兩位爆性醜聞。（取材自微博）
演過「老炮兒」的演員兩位爆性醜聞。（取材自微博）

來源：噓星聞YouTube

李易峰 電影 吳亦凡

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