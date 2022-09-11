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李易峰嘴硬不認嫖娼 10天「塌房」時間線

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李易峰嘴硬不認嫖娼 10天「塌房」時間線

娛樂新聞組／即時報導
李易峰演藝事業毀了。(取材自微博)
李易峰演藝事業毀了。(取材自微博)

北京官方11日證實，中國人氣男星李易峰多次嫖娼，目前已被行政拘留。早在10日，相關傳言就在微博鬧得沸沸揚揚，李易峰本人與其工作室微博強勢「闢謠」，稱將針對相關涉嫌侵權主體提起訴訟。從「闢謠」到「塌房」，短短十天，演藝事業全毀。

中新網評李易峰嫖娼被警方通報：「違法行為發生之後，李易峰非但沒有認真反思自己的過錯，反而希望「大事化小，小事化了」，通過種種行為抹去違法痕跡。犯錯之後不知悔改，要比單純犯錯更不可原諒。」

截至目前，包括Prada、真果粒品牌、京都念慈菴等品牌、宣布與李易峰的所有合作關係。網友笑稱Prada上一次的代言人是鄭爽，再上一次的代言人是柯震東，這個品牌可以說是五雷轟頂。

李易峰曾出演主旋律電影「建軍大業」。(取材自微博)
李易峰曾出演主旋律電影「建軍大業」。(取材自微博)

李易峰10天「塌房」時間線

9月2日

15:50 有網友在微博爆料，李易峰嫖娼被抓

18:12 李易峰開啟直播，以「現身」方式破除被抓謠言

9月10日

13:00 以前，網友發現「最高人民檢察院」官方微博刪除李易峰相關

13:05 「三字藝人」詞條與「最高檢刪博」詞條同上熱搜

13:48 央視新聞官方微博發佈2022中央廣播電視總台中秋晚會節目單，李易峰歌曲《但願人長久》出現在第二篇章中

15:00 最高檢官方微博刪除了之前漏刪的李易峰相關微博

17:00 央視總台中秋晚會新節目單，刪除李易峰節目

22:37 李易峰及李易峰工作室「壹峰信」發佈聲明，表示網上有關其個人生活的言論「均嚴重不實」「系別有用心者惡意捏造並散播的謠言」；

23:25 李易峰本人發長微博，提到當下的謠言不僅對他造成了精神上的傷害，更實際影響到「所有正在推進的業務領域」，同時發聲希望自己不是活在「每天發律師函闢謠，每天跟謊言鬥爭，每天因為莫須有的事件佔用公共資源的虛幻熱度中」。

23:55 娛樂博主「吃瓜少女張小寒」發佈微博：「可能嘴有多硬，打臉就有多痛」

23:55 網友發現「壹峰信」及李易峰轉發的嚴正聲明圖片被「夾」

9月11日

00:11 李易峰嚴正聲明微博及長微博消失；隨後，「壹峰信」嚴正聲明消失

17:42 平安北京官方微博通報，演員李某某對多次嫖娼的違法事實供認不諱

17:59 真果粒品牌第一個宣布終止與李易峰的所有合作關係

19:28 網傳所有李易峰現有商務合約均已與其解約或澄清關係

21:44 華鼎獎組委會決定取消李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號

李易峰 微博 北京

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