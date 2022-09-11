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中國男星李易峰嫖娼被行政拘留 北京警方證實

記者賴錦宏／即時報導
中國男星李易峰，因嫖妓被行政拘留。（取材自微博）
中國男星李易峰，因嫖妓被行政拘留。（取材自微博）

北京日報報導，北京警方的「平安北京」官方微博11日通報，近期，北京警方在偵破一起違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。這證實網上之前流傳男演員李易峰因嫖娼被拘留的消息，李某的節目和代言產品也全數下架。

據星島網，中國男星李易峰本月2日離奇缺席杭州一個品牌宣傳活動後，官方中央電視台中秋晚會又突然被除名。昨（10）日網上瘋傳李易峰涉嫖娼被捕，當日深夜工作室火速發聲明澄清「言論均嚴重不實」，李易峰本人也親自發長文，但不久聲明和長文全都消失，連文章截圖在微博都無法顯示，再度引發中國網友熱議。

李易峰昨傳出遭中國官媒央視封殺，微博上更有消息指出他「嫖妓」等不良行為，對此除了工作室火速發聲明澄清外，李易峰亦親自發聲，指自己沒辦法對號入座，之所以會這麼晚才出面回應，是由於謠言事主原為「三字男藝人」，結果發展成了「李易峰」，「我們沒有辦法對號入座主動回應。」

李易峰一度親自在微博發長文澄清。更反問「一個公眾人物是如何做到憑空消失15天的？一個公開透明的法制時代，誰有本事逃脫違法的後果？」坦言自己怎樣都沒想到謊言愈演愈烈、謠言愈傳愈廣，讓他揚言提告；而工作室則強調「言論均嚴重不實，是有用心者惡意捏造並散播的謠言」，表示對於散播相關傳言的微博用戶，已經做了發言存證。

但不久有中國網友發現，李易峰長文疑似刪除，其工作室聲明也不見了，連轉載發文截圖也全都無法顯示。

11日清晨一張疑似湖北衛視緊急通知下架李易峰畫面的截圖流出。另外，今（11）日清晨一張疑似湖北衛視緊急通知的截圖流出，內容則稱李易峰的代言都要趕緊下架，再度惹起熱議。

微博 北京

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