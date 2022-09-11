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周冬雨中秋晚會亮相 包臂裙曝乾癟身材

娛樂新聞組╱綜合報導
周冬雨的這身禮服，被網友指暴露了身材的缺點。(取材自微博)
周冬雨的這身禮服，被網友指暴露了身材的缺點。(取材自微博)

一年一度的央視中秋晚會日前拉開序幕，參與晚會的眾位女星造型各有亮點，纖瘦的周冬雨穿著包臀刺繡珠片禮服，被網友吐槽少了曲線凹凸感；金晨也被網友說太瘦，像是紙片人一樣，身形不太好看。

搜狐娛樂報導，在央視的中秋晚會上，周冬雨搭檔人氣男星王一博合唱「這一生關於你的風景」，她身穿刺繡珠片堆砌而成的禮服，背部鏤空很吸睛，不過這件裙子是包臀設計，有些網友覺得暴露了周冬雨身材的缺陷，顯得整個人太乾癟，少了點曲線的凹凸感。

而「北舞校花」金晨身穿一件粉色長裙，在月下翩翩起舞，不得不說金晨在中秋舞台上頗有仙氣，但她仍被網友吐槽太瘦了，像紙片人一樣，還說她像唐嫣又像楊穎，就是不像她自己了。

金晨被網友嫌太瘦了，像紙片人。(取材自微博)
金晨被網友嫌太瘦了，像紙片人。(取材自微博)

至於日前受到「禁用外文藝名」風暴影響的Angelababy，在中秋夜現身浙江衛視節目「聽說很好吃」的宣傳廣告，署名還是「Angelababy楊穎」，英文藝名也仍存在。

Angelababy以古裝扮相出現，美麗優雅，她也在微博上發布自己的古典造型，寫道：「中秋限定版嫦娥攜玉兔，祝大家節日快樂」，粉絲報以熱烈迴響，大讚實在太美，未來關於嫦娥傳說的想像又多了她的版本，而她手上的可愛玉兔，也不同於傳統印象中大隻、每天辛苦搗藥的模樣，反而有種超萌的魅力。

Angelababy扮嫦娥攜玉兔。(取材自微博)
Angelababy扮嫦娥攜玉兔。(取材自微博)

Angelababy 風暴 微博

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