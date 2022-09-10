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「莘莘學子」寫成「芊芊學子」中國女歌手遭網民狂酸

娛樂新聞組／即時報導
張紫寧愛看書人設崩了。（取材自觀察者網）
張紫寧愛看書人設崩了。（取材自觀察者網）

中國女團「火箭少女」前成員張紫寧在微博推薦小說「月亮和六便士」，由於正值開學季，她向新生們送上祝福，但文案誤將「莘莘學子」打成「芊芊學子」。同時，她引用的一句書摘並非來自原著，引發熱議。網民酸她「如果讀書少，就別凹文化人設。 」

張紫寧推驗名著卻寫錯字。（取材自觀察者網）
張紫寧推驗名著卻寫錯字。（取材自觀察者網）

張紫寧在評論區道歉，是她「粗心沒仔細審查文案」，自嘲「大學白念了」；經紀公司則回應，是工作人員「輸入法的問題」。9日傍晚，張紫寧再次道歉稱，錯誤文案是經紀公司添加，自己有疏忽，希望大家不要因為此事去攻擊她的母校，自己會深刻反省。她也附上滿滿兩頁罰抄的「莘莘學子」，祝網友中秋節快樂。

觀察者網報導，張紫寧9日推薦了英國作家威廉薩默塞特毛姆（William Somerset Maugham）的小說「月亮和六便士」。她寫道，「書中有句話是，『滿眼都是六便士，你卻抬頭看見了月亮』」，「希望芊芊（應為莘莘）學子在求學路上，可以去尋找自己的六便士也能享受美好的月光」。

張紫寧罰寫莘莘學子。（取材自微博）
張紫寧罰寫莘莘學子。（取材自微博）

該微博發布後，不少網友發現其誤將「莘莘」打成了「芊芊」。此外，張紫寧在文案中引用的一句書摘並非出自原著，而是關於該書書名的一種解讀，且流傳較廣的版本為「滿地都是六便士，他卻抬頭看見了月亮」，並非「滿眼」。

隨後，原微博被刪除，張紫寧重新發布了更正後的微博。張紫寧官網小編也道歉稱「是我輸入法的問題，這個鍋不要甩給張紫寧，我誠懇道歉」、「我本想著加一句會更好，但是沒想到是畫蛇添足還出了問題」。

相關話題登上微博熱搜。不少網友對張紫寧及經紀公司的說法不買埋單，稱不要「讓輸入法背鍋」，出錯不是大事，但應該大方承認。還有人認為，在推薦書籍時出現這樣的錯誤實屬尷尬，藝人應該少立愛看書「人設」。

隨著爭議持續發酵，張紫寧晚間直播道歉，稱發微博初衷是想到了自己之前讀過的一本書，寫完文案後發給經紀公司審核，公司方面希望她加一句話，加的就是出現錯誤的那句話。

「但是說實話，我其實剛開始看到這句話沒有多想，所以也有我的問題，確實是有一些疏忽，就讓這句話發出來了。」張紫寧接著道歉稱，不希望在當下以這種方式占據高位熱搜，也希望大家不要因為她的文案失誤去攻擊她的母校。

張紫寧今年26歲，畢業於中國傳媒大學。2018年，她以選秀節目「創造101」總決賽第7名出道，加入火箭少女。

微博 小說 威廉

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