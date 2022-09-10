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郭晶晶出身寒門遭港名媛圈排斥？卻有利霍家進軍政界

娛樂新聞組／綜合報導
霍啟剛(左)與郭晶晶(右)夫妻倆，罕見一同拍攝中國風照片。(取材自微博)
霍啟剛(左)與郭晶晶(右)夫妻倆，罕見一同拍攝中國風照片。(取材自微博)

中國「跳水皇后」郭晶晶嫁給富二代霍啟剛已經10年，但她個性低調，鮮少公開談論婚後及豪門生活，令外界好奇。日前在香港名媛圈一張合照曝光，眾多富太齊聚、露出優雅笑容，豪門媳婦徐子淇、李嘉欣也在場，卻獨缺郭晶晶，因此傳出寒門出身的郭晶晶，遭到名媛圈排斥。

新浪娛樂報導，近日，香港各大名媛聚會拍下一張合照，出現其中的都是香港有頭有臉的人物，資產可觀。李嘉欣和徐子淇也現身聚會，兩人在香港闊太中相當知名，但在合照中仍然不夠格「站C位」。網友因此解讀，一般人家出身的郭晶晶被香港名媛集體排斥。

香港名媛圈傳出一張合照，不見郭晶晶。(取材自微博)
香港名媛圈傳出一張合照，不見郭晶晶。(取材自微博)

不過，也有部分人認為，這種現象正巧是霍家樂見。郭晶晶是運動員出身，暴紅後依然低調，她加入霍家後將使整個家族顯得平易近人，幫助想進軍政界的霍家打造親切的庶民形象。

事實上，霍啟剛與郭晶晶結婚近10年來，一直展現恩愛、低調的形象。日前霍啟剛在社交平台曬出一系列獲邀看藝術展覽的照片，雖然沒出現郭晶晶的身影，但根據網友曬出的照片，當天郭晶晶也陪老公出席。

霍啟剛偷拍老婆郭晶晶。（取材自小紅書）
霍啟剛偷拍老婆郭晶晶。（取材自小紅書）

網友曝光的照片中，郭晶晶專心看畫，霍啟剛就站在郭晶晶身後，偷偷幫老婆照相，上身還微微向後傾，努力取得最佳角度，網友大讚：「霍生對郭晶晶超有愛。」

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