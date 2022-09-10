楊丞琳被出征後 高歌紀念「曖昧」17年 喊初心不變

楊丞琳拿起手機唱夯曲「曖昧」，慶祝這首歌17周年。（取材自Instagram）

台灣女星楊丞琳日前在中國節目提到自己因年少家境狀況沒吃過什麼海鮮，一句「其實吃海鮮是奢侈的」，讓人質疑她貶低台灣生活水平，引起網友不滿出征。日前她在沉寂數天後，突然在社群 分享拿著手機 演唱經典歌曲「曖昧」的影片，藉以紀念這首歌滿17周年，也表示「初心不變」。

「曖昧」是讓楊丞琳開啟個人音樂事業走紅的起步，她寫道：「你們都記得嗎？『曖昧』是我出道5年後的首張個人專輯，它也是第一首讓大家認識到我的聲音的歌，相信當音樂響起，大家腦海就會勾起偶像劇『惡魔在身邊』中男女主角的畫面。」她表示：「從2005年到2022年，時間過得很快，一路走來有很多的感觸，但更多的是，收穫到大家滿滿的愛～初心不變，熱愛永存，我們來日方長唷。」

此外，楊丞琳近期忙於錄製中國綜藝節目「聲聲如夏花」，老公李榮浩仍無奈夫妻聚少離多，曾在節目表示老婆比自己還忙。近期女星鄧紫棋 為宣傳新專輯「啟示錄」，邀李榮浩直播中同框暢聊，兩人以「女兒」、「乾爹」互稱。

鄧紫棋(左)和李榮浩在直播上以父女相稱。（取材自微博）

李榮浩透露先前鄧紫棋到家裡作客吃飯，一進屋就被裝潢吸引，她懶得裝潢自己家，於是開玩笑套了關係，打趣說：「不如我認你當乾爹吧！」半路認父的她，開玩笑說未來李榮浩老了，這房子順理成章地就是她的了，意外曝光彼此不為人知的好交情。