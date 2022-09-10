我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

楊丞琳被出征後 高歌紀念「曖昧」17年 喊初心不變

記者王郁惠、梅衍儂／綜合報導
楊丞琳拿起手機唱夯曲「曖昧」，慶祝這首歌17周年。（取材自Instagram）
楊丞琳拿起手機唱夯曲「曖昧」，慶祝這首歌17周年。（取材自Instagram）

台灣女星楊丞琳日前在中國節目提到自己因年少家境狀況沒吃過什麼海鮮，一句「其實吃海鮮是奢侈的」，讓人質疑她貶低台灣生活水平，引起網友不滿出征。日前她在沉寂數天後，突然在社群分享拿著手機演唱經典歌曲「曖昧」的影片，藉以紀念這首歌滿17周年，也表示「初心不變」。

「曖昧」是讓楊丞琳開啟個人音樂事業走紅的起步，她寫道：「你們都記得嗎？『曖昧』是我出道5年後的首張個人專輯，它也是第一首讓大家認識到我的聲音的歌，相信當音樂響起，大家腦海就會勾起偶像劇『惡魔在身邊』中男女主角的畫面。」她表示：「從2005年到2022年，時間過得很快，一路走來有很多的感觸，但更多的是，收穫到大家滿滿的愛～初心不變，熱愛永存，我們來日方長唷。」

此外，楊丞琳近期忙於錄製中國綜藝節目「聲聲如夏花」，老公李榮浩仍無奈夫妻聚少離多，曾在節目表示老婆比自己還忙。近期女星鄧紫棋為宣傳新專輯「啟示錄」，邀李榮浩直播中同框暢聊，兩人以「女兒」、「乾爹」互稱。

鄧紫棋(左)和李榮浩在直播上以父女相稱。（取材自微博）
鄧紫棋(左)和李榮浩在直播上以父女相稱。（取材自微博）

李榮浩透露先前鄧紫棋到家裡作客吃飯，一進屋就被裝潢吸引，她懶得裝潢自己家，於是開玩笑套了關係，打趣說：「不如我認你當乾爹吧！」半路認父的她，開玩笑說未來李榮浩老了，這房子順理成章地就是她的了，意外曝光彼此不為人知的好交情。

鄧紫棋 社群 手機

上一則

影集「王冠」描繪英國王室 女王辭世後暫停拍攝

下一則

小布陪「金髮夢露」走威尼斯紅毯 星光大道粉絲嗨

延伸閱讀

楊丞琳「吃海鮮奢侈」被罵翻 唱「曖昧」洗白秀初心

楊丞琳「吃海鮮奢侈」被罵翻 唱「曖昧」洗白秀初心
楊丞琳因為海鮮被罵慘 老公李榮浩忙當鄧紫棋乾爹

楊丞琳因為海鮮被罵慘 老公李榮浩忙當鄧紫棋乾爹
楊丞琳被名導揭耍大牌「糟蹋台灣人」 冷回：沒合作過

楊丞琳被名導揭耍大牌「糟蹋台灣人」 冷回：沒合作過
內政部「笑死」酸楊丞琳 陳時中也不挺

內政部「笑死」酸楊丞琳 陳時中也不挺

熱門新聞

陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
54歲的伊能靜保養得宜。（取材自微博）

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

2022-09-05 04:03
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

2022-09-05 23:35
「不可能的任務：致命清算 第二章」導演與湯姆克魯斯分別在兩架飛機上對話。圖／摘自twitter

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

2022-09-05 11:05
40歲范冰冰胸前大開深V，不吝展現性感。(取材自微博)

范冰冰胸前大開 渾圓半球藏不住

2022-09-02 02:24

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事