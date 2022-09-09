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張翰新劇一上線才拿2.3分 扯內衣帶情節挨轟低俗

娛樂新聞組／綜合報導
張翰自編自演的新劇「東八區的先生們」一上線就被罵慘。（取材自微博）
張翰自編自演的新劇「東八區的先生們」一上線就被罵慘。（取材自微博）

由中國男星張翰首次擔任編劇、主演的新劇「東八區的先生們」日前一上線就被罵慘。劇中，張翰飾演的童語，看到王曉晨飾演的許多要摔倒了，伸手去扶，卻意外扯到對方的內衣帶，「低俗」情節惹來爭議，此劇也成了今年來最低分中國自製電視劇。

「東八區的先生們」扯內衣帶的橋段挨轟太低俗。（取材自微博）
「東八區的先生們」扯內衣帶的橋段挨轟太低俗。（取材自微博）

綜合媒體報導，「東八區的先生們」堪稱男人版的「三十而已」，由張翰、王曉晨、杜淳等主演，還請來了賈乃亮、黃奕、劉濤、王迅客串。

在豆瓣平台，「東八區的先生們」開分只拿到2.3分，一星差評高達91%，口碑極糟，評價還有可能再下降。

劇中，男女主角因意外有了身體接觸，這個偶像劇的老套橋段，卻因為扯到了的女主內衣帶的情節，變成了「性騷擾」，有網友批評，「這個動作設計太特意」、「手還特地去摳，讓人迷惑了」，還有網友表示，這個橋段應該是「張翰故意給自己加這個尷尬猥褻動作吧」。

據網友的評論來看，「東八區的先生們」口碑翻車，很大程度上正是因為劇中由張翰飾演的菁英男主人設過於虛浮。此外，因全劇是從男性角度出發，觀眾也跟著大開眼界，各種惡俗畫面層出不窮，台詞處處都透露著惡趣味，將男性的陰暗面盡情詮釋了出來。

還有網友留言，這四位男主的油膩度大家應該有目共睹，尤其是合體出場，像是T台走秀一樣各種展現油膩，太致命。

性騷擾 劉濤

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