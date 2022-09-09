中國要翻拍「鬼怪」？ 網友：別毀經典

有網友將黃渤的臉替換成原主演孔劉的臉。（取材自微博）

近來網路上傳出孔劉、李棟旭、金高銀2016年演出的韓劇 「孤單又燦爛的神─鬼怪」，中國將要翻拍，不過網友們都不看好，紛紛勸阻不要破壞經典。

網易娛樂報導，消息傳出後，網友紛紛熱議中國版「鬼怪」的選角，有網友將黃渤的臉替換成原主演孔劉的臉，竟沒有什麼違和感，「發現確實有點像」，之後黃渤本人轉發回應表示「？這……」，不少粉絲還調侃「渤哥自信一點，我覺得挺合適的。」不過，也有不少網友支持胡歌、霍建華演中國版鬼怪。

黃渤發文後，還有網友曬出他當年的一條博文，一位網友曬出「鬼怪」主演孔劉的一張照片卻被朋友問道是不是孔劉，黃渤曾轉發表示「當年長髮飄飄的青蔥歲月都過去了」。

網路上瘋傳韓劇「鬼怪」將要被翻拍成中國網劇，是中韓兩方共同製作，編劇還來找來南韓 原版編劇金恩淑，拍攝集數為36集，開拍時間是2022年12月底，拍攝地點在廈門、海南、澳門 ，預計拍攝75天，播放平台為Netflix，雖然內容真實性還有待查證，但許多中國網友都極力希望這件事不要成真，「退退退，別碰我的鬼怪」、「求求了，別毀我韓劇top」、「大可不必」、「沒有東西拍可以不拍的其實」、「我覺得不拍就挺好的」、「2016年的劇，挺新的，不用翻拍」、「真的別搞」。