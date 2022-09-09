伊能靜丟行李求救 網友安慰「姐姐」爆舌戰

伊能靜近來透過微博求救，希望能找回遺失的行李。（取材自微博）

台灣女星伊能靜日前應兒子庾恩利（小哈利 ）邀請飛來美國演講，自社群 中可以發現她陸續前往各國工作，微博 IP顯示人在美國，但卻遇到難題，她發文Tag法國航空求救：「我遺失的行李，是不是能找回來？還有誰在法航遺失行李的經驗嗎？」

伊能靜前幾天才分享隔離日記，沒想到竟搞丟行李，她無奈表示透過微博詢問法國航空都只收到機器人回應，相當苦惱，大批粉絲見狀紛紛留言Tag法國航空，還有網友分享找回行李的經驗安慰她別著急，其中有人說「姐姐會找回來的，别著急」，但有酸民直言「她都是大媽了」，引起其他網友不滿，砲口一致轟酸民沒事找事做。

伊能靜不隨酸民起舞，其實54歲的她保養得宜，曾透露吃不胖的減肥餐內容，一盤不沾醬沙拉配上富有蛋白質的肉類，搭配一杯蔬菜汁以及低GI(升糖指數)水果，另外因為大腿後側會囤積許多脂肪，產生的橘皮組織使得肌膚看起來凹凸不平又鬆弛，所以多年來維持使用瘦身霜按摩大腿的習慣。至於保養方面，伊能靜相當注重防曬跟臉部清潔，並且減少保養品使用的數量。

而她不僅透過外在方式，同時注重心靈層面，她說：「我有細紋，也有白頭髮。但時間也給了我智慧和愛人的容量。我照顧自己，因為我的美好我最需要對自己負責。外在和解、內在接納。從節制中尋找自由，在失望時創造希望。女人最需要愛的是女人。」倡導愛自己的概念。