觀影說劇／「哥，你好」穿越時空 詮釋另類母子情

喜劇片「哥，你好」闡述濃濃的母子情。(取材自微博)

由張欒執導，馬麗、常遠、魏翔等藝人主演的喜劇片「哥，你好」，日前首映，主演馬麗透露，拍這戲的時候，自己剛生完孩子三個月，「這個角色讓我感受到了特別真實的女性力量、媽媽的力量和偉大的母愛，我很幸運在自己做了媽媽後能演這樣的角色。」

北京 日報報導，「哥，你好」講述了父親老伍（魏翔飾）生命危在旦夕，終年與父親不合的兒子小伍（常遠飾）陰差陽錯地穿越回到80年代，卻意外攪黃了父親與母親的初次相遇。為了糾正這個錯誤，他想盡辦法一次次重返過去，鼓勵老媽追求老爸，啼笑皆非的鬧劇不斷上演。

報導指出，在去年公映的「李茂換太子」中，馬麗與常遠飾演夫妻，而今年春節檔的「這個殺手不太冷靜」中，馬麗與魏翔飾演的龍套演員魏成功有多場對手戲。此次三人聯手，常遠扮演兒子小伍，馬麗和魏翔則飾演小伍的父母。對此，來到現場觀影的「這個殺手不太冷靜」的導演 邢文雄笑稱，「『哥，你好』圓了我的一個心願，就是讓馬麗和魏翔實終於談上了戀愛。」

演員沈騰也前來捧場，他幽默說：「我被片中濃濃的母子情打動了，哭得比戲裡的人都凶。看完這片子，我發現兄弟姐妹們的演技又進步了，我被落下一大截。」

「獨行月球」的導演張吃魚則表示，「影片最後讓小伍一家三口又團圓了，作為觀眾，我很感動，要什麼悲劇啊，大團圓才是王道！我要反思一下，自己為什麼把『獨行月球』的結尾拍成了悲劇？」

「哥，你好」導演張欒的上一部電影 是「老師·好」，問起他是否會把「好」系列繼續下去，他表示，並沒有刻意去拍這個系列，一切順其自然，如果有合適的故事，也會繼續拍下去。