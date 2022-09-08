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被楊丞琳牽連 李榮浩維基遭網友惡搞

娛樂新聞組╱綜合報導
李榮浩(圖)被老婆楊丞琳牽連，遭到網友惡搞，維基資料被竄改。(取材自微博)
李榮浩(圖)被老婆楊丞琳牽連，遭到網友惡搞，維基資料被竄改。(取材自微博)

台灣女星楊丞琳在社群平台掀起「海鮮之亂」後，一向寵妻無極限的大陸歌手李榮浩，突然發文談論美食，言語之間滿是感慨，似乎意識到時機敏感，又突然秒刪。

綜合媒體報導，楊丞琳早前因「海鮮論」、「我是廣東人」的言論被台灣網民砲轟，事件發生後她已緊急關閉臉書、Instagram的留言，但仍消滅不了網民對她的怒氣。近日楊丞琳被粉絲捕捉到現身北京機場，不過眼睛裡沒有什麼神采，看來心情有受到風波影響。

有網民留意到風波發生後不單影響到楊丞琳本人，火勢更燒到老公李榮浩身上。

報導稱，李榮浩維基百科上的介紹遭到惡搞，有人將他的名字「李榮浩」改成「李溶耗」，出生地被惡意竄改成「牛蛙市、北七市和蚌埠話」，出道作品也被改成「醜男模特」，甚至連奪下的金曲「最佳新人獎」都變成了「最佳爛醜人獎」，太太那一欄原本寫著楊丞琳的名字，被惡意改成「癢沉淋假台灣人」，不過事後已被更正。

李榮浩日前突發文談美食，「明明自己一點兒不餓，卻吃了頓燒烤，真的沒有必要，哎，這二半夜的」，語氣充滿後悔，不過剛發完沒多久就秒刪。

大陸網友笑說，燒烤的魅力無法擋，難怪他會後悔，李榮浩應該是為了身材管理，特別注意飲食習慣，嚴格把控卡路里，才會吃完又後悔、火速刪文。

美食 社群 北京

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