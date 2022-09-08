入獄仍被品牌追殺 吳亦凡1332萬公司資產遭凍結

吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

男星吳亦凡 去年捲入桃色風波，遭檢方以強姦、聚眾淫亂等罪名起訴，不僅身陷囹圄，還被十幾個代言品牌切割，然而他後續要面對的不僅於此，有品牌對吳亦凡提出求償，公司1332萬(人民幣，下同，約192萬美元)資產已遭到凍結。

綜合媒體報導，吳亦凡在爆發醜聞前，曾是某個化妝品品牌代言人，事發後旋即被該品牌解約；近日法律文件曝光，指該品牌去年11月29日向北京 仲裁委員會申請財產保全，請求對吳亦凡持有的兩間公司凍結資產，分別是內蒙古的公司1332萬餘元財產及上海公司股權（資金約100萬人民幣）。經法院審查認為申請符合規定，已裁定實施凍結。

吳亦凡被起訴強姦、聚眾淫亂等罪名，去年遭到北京檢方批准逮捕，現在仍被羈押在北京朝陽監獄 。他的案件於今年6月第一次開庭，考量到被害人的隱私，案件採取不公開審理方式，法院另擇期宣判。

吳亦凡以偶像男團EXO成員在南韓出道，之後回中國發展，憑著帥氣外型成為頂流明星，影視、代言資源不斷。沒想到前途一片光明的他，去年9月被19歲網紅都美竹揭露，私下舉辦酒局選妃和誘姦未成年等惡行，經警方調查後，被刑事拘留在北京朝陽看守所，璀燦星途一夕全毀。