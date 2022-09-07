張翰想扶王曉晨卻「扯她內衣帶」新劇挨轟低俗性騷

張翰扶了差點跌倒的王曉晨，鏡頭令人看了覺得性騷。（取材自微博）

在湖北衛視播出的中國電視劇「東八區的先生們」由張翰、杜淳、經超、黃宥明主演，聚焦四個大學室友的成長之路，堪稱男人版的「三十而已」。7日劇 情一幕上了熱搜，張翰與女主角王曉晨想耍浪漫，觀眾卻覺得看了「低俗」。

微博話題「#張翰新劇 扯內衣帶」上了熱搜榜，只見「東八區的先生們」中，張翰飾演的童語，看到王曉晨飾演的許多要摔倒了，伸手去扶，卻意外扯到了對方的內衣帶。

男女主角因意外有了身體接觸，是偶像劇的老套橋段，「東八區的先生們」想玩新創意，網友卻覺得實在尷尬，直呼性騷擾 ，批評「這個動作設計太特意」、「扶人不可能抓住內衣」、「手還特地去摳，讓人迷惑了」。

還有網友聯想到韓星李鐘碩主演的電影 「熱戀年代」也要類似抓內衣帶的鏡頭，但與「東八區的先生們」對比，明顯讓人感覺不一樣，前者是完全無意識的舉動，並且手足無措立馬收手；後者男女主角抱在一起後還轉了幾個圈。

紅星新聞報導，「東八區的先生們」開播一周後獲得了豆瓣網友2.4分的評價。在打了分的網友中，有88%給出了一星評價，讓其成為了2022年截至目前得分最低的中國國產劇。

這部劇由張翰首次擔任編劇，自編自演。而根據網友的評論來看，「東八區的先生們」口碑翻車，很大程度上正是因為劇中由張翰飾演的精英男主人設過於虛浮，與觀眾所期待的接地氣背道而馳。