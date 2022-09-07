「創造營」劉聰出櫃？吻男網紅登上熱搜

男星劉聰(右)曾參加節目「創造營2021」，帥氣外型獲得不少網友喜愛，左為網紅好友陳律(左)。(取材自微博)

曾參加「創造營2021」的20歲男星劉聰，在網紅好友陳律慶生時稱對方「小傻瓜」，甚至親吻對方臉頰，互動曖昧又羞澀。雖然兩人都沒有公開說出「我們在一起」的肯定話語，但網友仍視為「官宣戀情」了，而「劉聰出櫃」更登上熱搜。

不少網友看到後感到驚訝，直呼「這是可以上熱搜的嗎」、「是內娛第一人吧」，不少網友認為很有勇氣，「支持、尊重、祝福」，但因中國影視禁令嚴格，網友也擔心兩人未來發展很難不受影響。

而有劉聰站姐表示，劉聰官宣的原因是他在抖音 直播了三個月被罵直男賣腐，「如果不官宣就走投無路」，還稱「現在想賺錢只能當賣腐男，不然沒熱度」，並批劉聰「火有一萬種方式，你偏偏要走最下頭的路」。

陳律回應登熱搜，表示「直播只是陪我過一場生日 ，沒想昭告全世界。今天起床看到熱搜也很懵圈，沒想會引起這麽大爭議。愛只有一種取向就是心中所向，我們已經接觸了一段時間，他怎麽樣沒有人比我更清楚。最後，我們的事其實我不想被過度解讀，也不想被人拿來給不知所謂的路人抨擊。謝謝大家。」

而劉聰則轉發陳律貼文，表示只是陪陳律過一場生日，希望事件不要過度發酵，他還在留言區引用梁靜茹 的「勇氣」寫道：「愛真的需要勇氣，來面對流言蜚語。」