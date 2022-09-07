觀影說劇／遭活埋、酒瓶砸頭 陳曉「冰雨火」險虛脫

陳曉(左)與王一博(右)在「冰雨火」中有不少對手戲。(圖：LINE TV提供)

男星陳曉、王一博雙主演的警匪動作劇「冰雨火」在LINE TV獨家首播，陳曉劇中突破過往形象，飾演滿臉鬍渣、頹廢邋遢的主角「吳振峰」，他為此努力減重10公斤，拍高強度打戲時一度拍到虛脫；劇組更公開他活埋戲的花絮，只見陳曉鼻孔、耳朵都是土，他甚至拍到頭暈：「我都要喊缺氧了。」

陳曉飾演的吳振峰，因父親莽撞違紀被開除警籍，離開警隊後在販毒集團臥底；劇中有不少動作戲，其中一幕是他遭毒販追打，從室內到室外再到二樓場景，一共42秒的長鏡頭，一氣呵成、一刀未剪，精采表現導演 都叫好。

導演傅東育說，這一場戲拍了一天，從房間打到院子，再打到二樓，陳曉拍到差點虛脫，卻還請求隔天再拍一次。不只打戲精采，群毆戲也都來真的，陳曉先前受訪問時透露，他劇中大部分時間都在挨打，「最重一次是被人用酒瓶往我頭上敲，因為鏡頭沒過，就一直敲，有時候沒敲準，本來是敲我前額，結果敲到後腦」。

陳曉此次接演角色與過去有極大反差，傅東育表示「他身上有一種男性的憂鬱感」，與陳曉見面不到15分鐘就確定由他出演。

至於飾演年輕警察 「陳宇」的王一博，傅東育坦言，因「冰」劇動作戲占整部戲的25至30%，原本擔心較纖瘦的王一博無法承擔，但王一博表示願意吃苦，也說會健身 增肌，「王一博有一種很簡單、很直愣愣的感覺，所以就他了」。