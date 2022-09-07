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連3天與女進出酒店 男團偶像道歉 粉嗆「你變了」

娛樂新聞組╱綜合報導
林彥俊遭爆料與女子進出酒店，隔兩天發文道歉。(取材自微博)
林彥俊遭爆料與女子進出酒店，隔兩天發文道歉。(取材自微博)

男團NINE PERCENT出道的林彥俊，近日遭爆料與一名女子連續三天進出同一酒店，隨後林彥俊工作室發聲明譴責偷拍，但粉絲們卻認為林彥俊避重就輕，氣到宣布脫粉。事隔兩天，林彥俊終於發文道歉，強調「目前我是單身」。

林彥俊在微博中寫下：「從昨天中午到現在，因為我的個人問題，給大家造成了很多困擾，我很抱歉，作為公眾人物，我本該時刻注重自己的言行，是我失職了。目前我是單身，後續我也會處理好個人關係，規範自己的言行。」他表示粉絲是自己走到現在的最大動力，一切都記在心裡也從未忘記，「可能我的不善表達，造成了一些誤會，在這裡我向大家道歉，對不起」。

發文一出，粉絲們紛紛留言質疑「等了兩天就這兩段話嗎？林彥俊」、「目前是單身，OK，那看來是分手了」、「所以是炮友」、「又是避重就輕的一段文字」、「退團吧，脫粉啦」、「你變了，變得大家都不認識了」。

此外，還有粉絲抓包貼文時間有誤，直指「是前天中午啦親，公關文也要改時間的啦」、「這通稿一看就是工作室寫的啊」。

隨後，工作室再發文回應，遊艇和慶生活動是藝人不知情情況下，工作人員準備的，「因為工作人員的不當行為，造成大眾對藝人的誤會，今後工作室會嚴格規範工作人員的行為，嚴謹對待相關工作」。

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