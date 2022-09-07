盡得邱淑貞遺傳 沈月波濤洶湧 上圍傲人
香港性感女神邱淑貞淡出演藝圈多年，不過大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。沈月如今已經20歲，美貌完全不輸媽，沈月最近飛往南韓參加時尚活動，一襲純白禮服展現她的傲人上圍，被港媒盛讚「盡得邱淑貞真傳」。
沈月在Instagram以英語發文：「在WWD Korea舉辦的鑽石之夜度過一段愉快的時光，謝謝最佳榮譽貴賓鄭志剛邀請我。」並與香港富商鄭志剛、知名精品男表TAG HEUER泰格豪雅的執行長弗雷德里克阿爾諾合影。
此外，沈月還與韓星柳真合影，由於柳真身高只有160公分，站在沈月身邊矮了一截，在氣勢上沈月獲勝，網友留言表示「這也太美了吧，好有氣質」、「喔莫！跟柳真」、「穿禮服有被美到，很漂亮啊」、「身材好辣」。
沈月曾在南韓逗留數月，當時曾有韓媒以沈月的新名字「Ayla」來稱呼她，外界更傳出她已跟南韓經紀公司簽約，並以藝名「Ayla」在當地正式出道。但被她否認，並說「只是享受做一個學生、模特兒、女兒、沈日和沈晨的姊姊、AKIO（其愛犬）的姨姨、客席編輯、臨時畫家、作家和業餘廚師」。
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