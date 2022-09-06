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陳曉「冰雨火」暴瘦10公斤 遭酒瓶砸頭 打群架險虛脫

記者杜沛學／台北即時報導
王一博(右)與陳曉在「冰雨火」中有不少對手戲。(圖:LINE TV提供)
王一博(右)與陳曉在「冰雨火」中有不少對手戲。(圖:LINE TV提供)

陳曉、王一博雙男神主演的警匪動作劇「冰雨火」日前開播，陳曉劇中突破過往形象，飾演滿臉鬍渣、頹廢邋遢的主角「吳振峰」，他為此努力減重10公斤，拍高強度打戲時一度拍到虛脫，劇組更公開他活埋戲的花絮，只見陳曉鼻孔、耳朵都是土，他甚至拍到頭暈：「我都要喊缺氧了。」

陳曉飾演的吳振峰，因父親莽撞違紀被開除警籍，離開警隊後在販毒集團臥底，劇中有不少動作戲，其中一幕是他遭毒販追打，從室內到室外再到二樓場景，一共42秒的長鏡頭，一氣呵成、一刀未剪，精彩的表現讓導演都鼓掌叫好。

陳曉在「冰雨火」飾演滿臉鬍渣、頹廢邋遢的主角吳振峰。(圖:LINE TV提供)
陳曉在「冰雨火」飾演滿臉鬍渣、頹廢邋遢的主角吳振峰。(圖:LINE TV提供)

導演傅東育接受訪問說，這一場戲拍了一天，從房間打到院子，再打到二樓，陳曉拍到差點虛脫，卻還請求隔天再拍一次。不只打戲精彩，群毆戲也都來真的，陳曉先前接受陸媒訪問時則透露，他劇中大部分都在挨打，「最重一次挨打是被人用酒瓶往我頭上敲，因為鏡頭沒過，就一直敲，有時候沒敲準，本來是敲我前額，敲到後腦。」

陳曉此次接演角色與過去有極大反差，傅東育表示，陳曉是他第一、也是唯一的人選，他直言：「陳曉就是我的吳振峰。」看完劇本第一個定下的演員就是陳曉，「他的身上有一種男性的憂鬱感。」與陳曉見面不到15分鐘後就確定由他出演，「沒有其他人選了，除非他不接。」

王一博在「冰雨火」中成為緝毒警察。(圖:LINE TV提供)
王一博在「冰雨火」中成為緝毒警察。(圖:LINE TV提供)

至於飾演年輕警察「陳宇」的王一博，傅東育坦言，因「冰」劇動作戲佔整部戲的25至30%，擔心較纖瘦的王一博無法承擔重任，但王一博堅定表示願意吃苦，也表達會透過健身增肌，「王一博有一種很簡單、很直愣愣的感覺，所以我確定了他！」導演透露，王一博有一場6分鐘的哭戲，劇本限制他不能有太大的動作，也沒有交流的對象，難度相當高，王一博最後敬業地完成，喊卡後仍沈浸在情緒裡。

導演 警察 健身

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