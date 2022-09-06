楊丞琳「在台灣吃海鮮奢侈」被罵翻 她其實是這麼說…

楊丞琳在中國節目一檔接著一檔。（取材自微博）

女星楊丞琳近來在中國聲勢水漲船高，節目一檔接著一檔，但是她上浙江省委宣傳部的實境秀節目「還有詩和遠方3」片段被網友翻出，一句「我是廣東人」引起熱議。最近，又有網友翻出楊丞琳在節目上說「在台灣吃海鮮是奢侈的」，引發批評。

華少、楊丞琳、白舉綱是「還有詩和遠方3」固定嘉賓，在網友截取的節目片段中，三人正品嘗炸豆腐魚，其中一位來賓提到「台灣沒有豆腐魚」，楊丞琳接話表示：「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」

華少明白她的奮鬥史，補充說：「其實丞琳很早就出道了，丞琳是靠自己的努力幫家裡還清了債務。」楊丞琳接著說：「我在台北長大，但是我是廣東人，先生是蚌埠人。」

楊丞琳在節目中表示，早期家中經濟狀況不好，很少吃海鮮。（取材自微博）

不過，網友不滿楊丞琳的話矮化台灣，掀起兩派論戰。但也有人為她平反，表示是浙江衛視的「惡魔剪輯」，把楊丞琳所言「其實我在台灣」的字幕，更改為「其實我在『中國台灣』」，更讓楊丞琳緊接著發表「我是廣東人」這句話。

其實楊丞琳真正的意思是，因為「早年家裡的經濟壓力也挺大的」，所以沒吃過什麼海鮮，也因為家境不好，當時對她而言吃海鮮是奢侈的。

確實楊丞琳過去是單親家庭，媽媽幫爸爸做了擔保，當她進入演藝圈後一肩扛起父親留下的900萬台幣（約29.2萬美元）債務，一路慢慢還債，2005年時以「曖昧」專輯暴紅，順利在2年內還清債務。