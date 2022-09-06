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張若昀結婚照變殺妻案布景 推理節目道歉被揪黑歷史

娛樂新聞組／綜合報導
張若昀結婚照出現在推理遊戲中。（取材自微博）
張若昀結婚照出現在推理遊戲中。（取材自微博）

男星張若昀主演「法醫秦明」、「慶餘年」等電視劇，晉升一線明星，戲外他和女星唐藝昕愛情長跑9年，在2019年完婚，被外界視為演藝圈恩愛夫妻。不料，近日有網友發現兩人的結婚照，竟被節目「開始推理吧」挪用，劇情還是「殺妻分屍案」；引起撻伐後，節目組趕緊道歉。

唐藝昕（左）、張若昀（右）愛情長跑9年，在2019年完婚。（取材自微博）
唐藝昕（左）、張若昀（右）愛情長跑9年，在2019年完婚。（取材自微博）

網易娛樂報導，設定新奇吸引許多粉絲，節目於8月播出結束，近日推出小遊戲讓網友體驗辦案樂趣。但有網友發現，遊戲「消失的林太太」講述「殺妻分屍案」，場景中卻盜用男星張若昀和妻子唐藝昕的結婚照，網友怒罵節目組，事件鬧上熱搜。

「開始推理吧」官方微博、遊戲製作方趕緊發布道歉聲明，表示因為審核不當，導致部份道具圖片未經授權擅自使用，產生不良影響，「對張若昀先生和唐藝昕女士造成的傷害深表歉意！現已第一時間處理並下架了該小程序。」

而張若昀和唐藝昕的工作室則聯合發布聲明，表示：「相關主體已公開致歉，本工作室希望大家不再繼續傳播相關圖片內容，以降低對張若昀先生及唐藝昕女士的負面影響。」也希望節目、遊戲製作方日後更加注重他人權益的保護問題。

不過，雖然節目製作組已經道歉，仍有不少人認為此事是節目組故意為之。此前節目組還使用過高材生男星蒲熠星的生日，作為劇情中死者的編號，引起網友熱議。

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