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沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

記者陳建嘉／即時報導
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

香港性感女神邱淑貞已淡出演藝圈多年，不過大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代，沈月如今已經20歲，美貌完全不輸媽，沈月最近飛往南韓參加「WWD Korea」雜誌舉行的時尚活動，場地非常豪奢，而沈月一襲純白禮服襯托優雅氣質，多層的裙襬設計，平口衣領展現她的傲人上圍，事業線十分惹眼，被港媒盛讚「盡得邱淑貞真傳」。

沈月5日在Instagram以英語發文：「在「WWD Korea」舉辦的鑽石之夜度過一段愉快的時光，謝謝最佳榮譽貴賓鄭志剛邀請我。」並與香港富商鄭志剛、知名精品男錶TAG HEUER泰格豪雅的執行長弗雷德里克阿爾諾合影，此外，沈月還與柳真合影，即便柳真相當美麗，但她柳真身高160公分，站在沈月身邊矮了一截，在氣勢上沈月獲勝，網友留言表示「居然是柳真」、「這也太美了吧，好有氣質」、「喔莫！跟柳真」、「穿禮服有被美到！很漂亮啊」、「身材好辣」。

沈月曾在韓國逗留數月，當時曾有韓媒以沈月的新名字「Ayla（아이라）」來稱呼她，外界更傳出她已跟南韓經理人公司簽約，並以藝名「Ayla」在當地正式出道。但被她否認，並說「只是享受做一個學生、模特兒、女兒、沈日和沈晨的姐姐、AKIO（其愛犬）的姨姨、客席編輯、臨時畫家、作家和業餘廚師。」

沈月跟柳真合照。（取材自Instagram）
沈月跟柳真合照。（取材自Instagram）

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