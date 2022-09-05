沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

香港 性感女神邱淑貞已淡出演藝圈多年，不過大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代，沈月如今已經20歲，美貌完全不輸媽，沈月最近飛往南韓 參加「WWD Korea」雜誌舉行的時尚 活動，場地非常豪奢，而沈月一襲純白禮服襯托優雅氣質，多層的裙襬設計，平口衣領展現她的傲人上圍，事業線十分惹眼，被港媒盛讚「盡得邱淑貞真傳」。

沈月5日在Instagram以英語發文：「在「WWD Korea」舉辦的鑽石之夜度過一段愉快的時光，謝謝最佳榮譽貴賓鄭志剛邀請我。」並與香港富商鄭志剛、知名精品男錶TAG HEUER泰格豪雅的執行長弗雷德里克阿爾諾合影，此外，沈月還與柳真合影，即便柳真相當美麗，但她柳真身高160公分，站在沈月身邊矮了一截，在氣勢上沈月獲勝，網友留言表示「居然是柳真」、「這也太美了吧，好有氣質」、「喔莫！跟柳真」、「穿禮服有被美到！很漂亮啊」、「身材好辣」。