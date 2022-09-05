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男偶像被爆連3天摟妹進酒店 粉絲怒批：聲明避重就輕

娛樂新聞組／綜合報導
林彥俊遭偷拍帶女進酒店，還出現在同一間房。（取材自微博）
林彥俊遭偷拍帶女進酒店，還出現在同一間房。（取材自微博）

男星林彥俊曾參加偶像男團選秀真人秀「偶像練習生」，獲得第5名，並以限定男團「NINE PERCENT」出道。他單飛之後人氣持續累積，近日卻被爆料與女性友人連續3天進出同家酒店，還一起進入同間房；工作室則馬上澄清，並委託律師取證。

網易娛樂報導，林彥俊被狗仔「攝影劉大錘」拍到7月中進出北京某酒店，而一名長髮女子也連續3天現身，兩人還被拍到一起下樓拿外賣，林彥俊親暱地摟住女方肩膀，兩人有說有笑進入同一間房間，疑似戀情曝光。狗仔還提起林彥俊曾以身體健康為由暫離演藝圈，諷刺「看來養病同時，沒有忘記談戀愛」。

林彥俊工作室立刻發聲明，表示影片偷拍違法、戀情是不實信息，並表示以針對狗仔侵犯肖像權與名譽權的行為，採法律手段應對。不過，部分粉絲對聲明感到不滿，「支持維權，但那女的是誰？別避重就輕。」

而網友的看法兩極化，有人認為林彥俊已經27歲，正常戀愛沒有不妥；也有人認為林彥俊作為偶像出身，不應該在事業上升期傳出戀愛緋聞

林彥俊曾演過電視劇「原來我很愛你」，劇中飾演眼盲音樂人，他自帶的冷豔氣場和劇中「蘇念衾」的人設不謀而合，讓該劇創下不錯的口碑與收視。

北京 攝影 緋聞

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