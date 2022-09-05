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阿嬌離婚2年曝心聲「不是真的想結婚」 後悔沒生孩子

記者黃保慧／綜合報導
阿嬌（左）和阿Sa最近一起上節目，談及結婚生子的話題。（取材自微博）
阿嬌（左）和阿Sa最近一起上節目，談及結婚生子的話題。（取材自微博）

港星鍾欣潼（阿嬌）和台灣「醫界王陽明」賴弘國於2020年離婚，賴弘國如今「梅開三度」娶回嬌妻並當爸。而阿嬌雖然沒有新戀情，但是她因女團選秀節目「乘風破浪」，事業再度受矚目，她近日在其他節目中提到前段婚姻，吐露真實心聲。

阿嬌和蔡卓妍（阿Sa）最近一起上節目，談及結婚生子的話題，阿嬌說：「我曾經就是有結過婚嘛，就是也離婚了。那一刻我在想我是不是該結婚了，而不是我真的想結婚，就是糾結了很久，在那段時間就是我該不該結婚，應該follow（遵循）我自己的心，但那刻我沒有。」

雖然離婚收場，但這段過程，阿嬌沒有怨言，不過也對自己無法成為母親感到遺憾，「在我20幾歲的時候，我就有在想，如果我要生孩子怎麼辦呢，我那個組合會不會影響到，一直就沒有做出這個選擇，到現在就沒有了。」而到了現在，她坦言對於沒生小孩覺得有點後悔。

阿Sa與鄭中基曾有過一段秘密婚姻，她透露曾為自己的人生做好規畫，20歲到30歲拼事業、30歲到40歲組織家庭、40歲到50歲就做媽媽。如今踏入40歲的她計畫趕不上變化，目前人生目標都還沒實現，她說：「小孩如果我這幾年不生，我應該也生不了了。」但她也表示不想放棄事業，無法確定自己是否事業家庭可以兼顧。

阿嬌

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