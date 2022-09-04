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要拍劇版「玫瑰的故事」？ 網傳劉亦菲將演女一

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲被爆將參演亦舒小說「玫瑰的故事」改編的同名劇集。（取材自微博）
劉亦菲被爆將參演亦舒小說「玫瑰的故事」改編的同名劇集。（取材自微博）

35歲中國女星劉亦菲相隔16年推出的古裝劇「夢華錄」於6月首播後引起很大迴響，人氣再度攀升，她的另一部新作「去有風的地方」也備受網友期待。日前網傳她將參演亦舒小說「玫瑰的故事」改編的同名劇集，由「如懿傳」導演汪俊執導，即刻引起熱議。

香港01報導，「玫瑰的故事」於1981年首次出版，是亦舒創作的長篇小說，主要講述出身富貴的黃玫瑰經歷了莊國棟、傅家明、羅德慶三個男人刻骨銘心的愛情之後，最終認定與她白頭偕老的伴侶。作者透過塑造玫瑰這一形象否定傳統的從一而終的觀念，強調女性在愛情中應有精神空間，獨立自主與滿足自我。

近年來，中國頗愛改編亦舒的著作，包括2020年上映的電影「喜寶」，以及同年年尾播出的劇集「流金歲月」，前者劣評如潮，後者選角備受認可，但劇情被指懸浮，很難做到口碑收視雙收。

對於網傳劉亦菲主演「玫瑰的故事」，不少網友都各抒己見：「期待，誰演國棟，誰演家明」、「這演下來，演技不被吊打？還是算了吧」、「黃玫瑰也太適合劉亦菲了吧！！美而不自知可不就是她嗎」等。

1986年，導演楊凡曾改編「玫瑰的故事」同名電影，由張曼玉、周潤發主演，不過口碑平平，不少網友詬病情節改得面目全非，且讓周潤發一人分飾兩角是敗筆等。

亦舒著作改編的電視劇「流金歲月」口碑及收視都不如預期。（取材自微博）
亦舒著作改編的電視劇「流金歲月」口碑及收視都不如預期。（取材自微博）

劉亦菲 周潤發 導演

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