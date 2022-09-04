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吳克群率張震嶽、潘瑋柏「披荊」奪冠 自曝：做秀的人都是瘋子

記者梅衍儂／綜合報導
吳克群(左起)、潘瑋柏、張震嶽和ICE楊長青在「披荊斬棘」中表現不俗。（圖：唱戲世界娛樂提供）
吳克群(左起)、潘瑋柏、張震嶽和ICE楊長青在「披荊斬棘」中表現不俗。（圖：唱戲世界娛樂提供）

中國音樂競演綜藝節目「披荊斬棘」這周播出第一次公演，吳克群和張震嶽、潘瑋柏、ICE楊長青這組以「新地球」一曲打敗其他7組奪冠，他們把大海搬上舞台，浪花、沙灘應有盡有，還有真的螃蟹在旁邊爬，讓網友紛紛留言表示「這絕對是綜藝節目舞台的天花板」。

「新地球」舞台編排、概念都令人驚嘆，一度登上微博熱搜榜，節目中吳克群也感嘆道：「做秀的人都是瘋子！」表達對節目組為做到最好舞台效果精心編排的敬佩。

而其中也不乏吳克群的設計，他身為隊長，為了服裝徹夜想破頭，也有不少網友直呼「哪裡可以領到這樣的隊長」，讚他創意執行能力一流，統合了張震嶽，潘瑋柏，ICE其他3人的想法和各自的優勢，做出團隊最完美的展現。張震岳也大讚吳克群是120分的隊長：「吳克群為《新地球》舞台做了ppt、視頻，創作X-part部分，十分敬業又專業。」ICE楊長青和潘瑋柏也誇獎他盡職盡責，還十分照顧大家。

他們在一公舞台得到915票，繼初舞台公演再度奪冠，也是「披哥浪姐」史上唯一連續兩次破900分的演出組合。不少網友都敲碗要他們乾脆組團出新專輯，評價相當高。

來源：披荊斬棘官方頻道YouTube

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