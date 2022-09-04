劉德華演唱會 3.5億人線上圍觀 主持人「突1句話」被罵翻
香港天王劉德華（華仔）出道41年，日前在抖音平台開「把我唱給你聽」線上演唱會，主要演唱自己作詞的歌曲，向大家展示自己創作人的身分，才開播24分鐘觀看人數就破億，更一度有2.4億人同步觀看，等於3%的地球人都在看他，最終觀看人次超過3.5億。而華仔以創作與粉絲同樂，刻意關掉「抖內」(贊助直播主)功能，讓粉絲直讚：「這才叫頂流巨星。」
劉德華直播才剛開場就吸引超過3900萬人次觀看，之後1分鐘人次就增加了1000萬，「冰雨」一曲演唱完畢後，線上觀看人數更直接飆破2億，最後累積到了4億人次的驚人數字，證明其難以撼動的天王地位。
華仔感性表示：「去年在這裡分享平常的一天，今年還在這裡，把我唱給你聽。」說完，並演唱了他的經典曲目「笨小孩」，他演唱「如果你是我的傳說」前，談到當年用粵語創作，但公司可能覺得他歌聲不怎麼樣，他就改用普通語創作，沒想到獲得好評，演唱後舞台升起重型機車，讓人勾起電影「天若有情」的回憶殺。
主持人李好談到華仔加入抖音一年後，常在上面分享生活，其中只對一部影片不滿意，就是華仔在拖地、擦地，害他被老婆罵「連華仔都會做家事了，你還敢不幫忙」，華仔也搞笑澄清：「我那時候隔離自己一個人，住了3、4天有點髒，才自己清，僅此一次而已。」
ETtoday報導，不過演唱會直播也出現讓觀眾頻頻吐槽的插曲，有網友指出，主持人和劉德華的互動尷尬，李好甚至還在劉德華唱完「天天想你」後，突然問「你天天想誰」，網友吐槽「下次換個主持人吧」。
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