我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

熱巴素顏登封面零修圖 網友：美到不敢相信

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴為時尚芭莎9月刊拍攝封面，曝光原始絕佳狀態。（取材自微博）
迪麗熱巴為時尚芭莎9月刊拍攝封面，曝光原始絕佳狀態。（取材自微博）

女星迪麗熱巴以「三生三世十里桃花」、「烈火如歌」、「你是我的榮耀」等劇走紅兩岸；身為新疆維吾爾族的她有著高顏值，被譽為「新疆四大美女」之一，不僅是粉絲心目中的女神，每回造型都能驚艷網友。最近她為「芭莎」雜誌拍攝一系列照片，攝影師竟爆料照片未修圖，她也沒有化妝，消息一出立刻讓網友驚呼「美到不敢相信是素顏」。

迪麗熱巴近日登上時尚雜誌封面，仙氣美照再度引起網友討論。沒想到，攝影師在微博發文表示：「忘記男性視角女性視角權力的視角，就是很美啊，沒有化妝啊，也沒有修圖啊。」結果發文一出，「攝影師說迪麗熱巴沒有化妝沒有修圖」關鍵字便衝上熱搜，讓人讚嘆她的完美顏值。

許多粉絲激動留言：「純天然的大美女」、「身材跟臉蛋實在是太優越了」、「不敢相信這是素顏」、「濃顏系美女，不化妝也很美豔。」不過仍有不少人質疑她有上口紅和畫眉毛，不相信她完全素顏，「合作列表之中有化妝師，難道化妝師沒做事」、「肯定化了眉啊，怎麼就沒化妝了」。

迪麗熱巴有著高顏值，被譽為「新疆四大美女」之一。（取材自微博）
迪麗熱巴有著高顏值，被譽為「新疆四大美女」之一。（取材自微博）

另據新浪娛樂報導，迪麗熱巴的高人氣也讓她成為不肖廠商的目標。據天眼查App顯示，近日有三家公司食品公司涉及迪麗熱巴網絡侵權糾紛，接連成為被執行人，分別判賠3000元（人民幣，下同，約434.5美元）、1.3萬元、1.5萬元。

迪麗熱巴 攝影 新疆

上一則

曾傳不合…于正讚趙露思「演技一流」 排隊等和她合作

下一則

被扣押2.8億打擊太大？張庭現身新加坡 暴瘦、臉蠟黃

延伸閱讀

迪麗熱巴在瀑布零修圖辣秀S曲線 網友訝異「怎麼可能」

迪麗熱巴在瀑布零修圖辣秀S曲線 網友訝異「怎麼可能」
94年來首見 20歲女大生「素顏」選美 闖進英國小姐決賽

94年來首見 20歲女大生「素顏」選美 闖進英國小姐決賽
高圓圓私下日常大公開 42歲素顏保養過程看光光

高圓圓私下日常大公開 42歲素顏保養過程看光光
小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝

小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀