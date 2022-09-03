熱巴素顏登封面零修圖 網友：美到不敢相信

迪麗熱巴為時尚芭莎9月刊拍攝封面，曝光原始絕佳狀態。（取材自微博）

女星迪麗熱巴 以「三生三世十里桃花」、「烈火如歌」、「你是我的榮耀」等劇走紅兩岸；身為新疆 維吾爾族的她有著高顏值，被譽為「新疆四大美女」之一，不僅是粉絲心目中的女神，每回造型都能驚艷網友。最近她為「芭莎」雜誌拍攝一系列照片，攝影 師竟爆料照片未修圖，她也沒有化妝，消息一出立刻讓網友驚呼「美到不敢相信是素顏」。

迪麗熱巴近日登上時尚雜誌封面，仙氣美照再度引起網友討論。沒想到，攝影師在微博發文表示：「忘記男性視角女性視角權力的視角，就是很美啊，沒有化妝啊，也沒有修圖啊。」結果發文一出，「攝影師說迪麗熱巴沒有化妝沒有修圖」關鍵字便衝上熱搜，讓人讚嘆她的完美顏值。

許多粉絲激動留言：「純天然的大美女」、「身材跟臉蛋實在是太優越了」、「不敢相信這是素顏」、「濃顏系美女，不化妝也很美豔。」不過仍有不少人質疑她有上口紅和畫眉毛，不相信她完全素顏，「合作列表之中有化妝師，難道化妝師沒做事」、「肯定化了眉啊，怎麼就沒化妝了」。

迪麗熱巴有著高顏值，被譽為「新疆四大美女」之一。（取材自微博）

另據新浪娛樂報導，迪麗熱巴的高人氣也讓她成為不肖廠商的目標。據天眼查App顯示，近日有三家公司食品公司涉及迪麗熱巴網絡侵權糾紛，接連成為被執行人，分別判賠3000元（人民幣，下同，約434.5美元）、1.3萬元、1.5萬元。