溫兆倫「披荊斬棘」失利 原因太內向、自爆有結巴

溫兆倫參加「披荊斬棘2」以來，一直給人和善的感覺。（取材自微博）

57歲港星溫兆倫早前在訪談節目「魯豫有約一日行10」中透露，參加選秀節目「披荊斬棘2」是要證明自己還在圈中，首次公演他與劉愷威、黃義達以及泰國歌手Mike Angelo自動成組，表演歌曲「一萬次悲傷」，但是舞台卻被網友認為太過寒酸，相當可惜。

香港 01報導，第一次公演中，相較於前兩組都是集合唱歌、Rap、跳舞等頗有層次的表演，視覺衝擊力也很強；而溫兆倫這一組雖然將歌曲演繹得不錯，但除了燈光之外，沒有其他舞台效果，略顯平淡。

許多網友認為這一組的四名哥哥性格內向，且沒有分量比較重的人物，導致幾乎沒有舞台美術設計，目前排名最低，實在可惜：「一萬次悲傷真的悲傷了」、「溫兆倫和劉愷威都好溫和」、「就撒點紙條，這也太省錢了吧，特別是跟後面蘇有朋 一組的比，彷彿是地攤貨遇上了高定。」

自參加節目以來，溫兆倫一直給人和善的感覺，說話慢條斯理，常常照顧身邊的成員，首集還遭陳小春 打趣「結巴」。而在與隊員的聊天過程中，他自認「我生活中是有點結巴的」，但馬上就被黃義達和劉愷威否定，笑言：「你那天老叫我去KTV吃龍蝦什麼，哪有結巴？」不過，很多參與節目錄製的網友早前已在微博爆料，溫兆倫在首次公演後被淘汰，令不少觀眾大感可惜。