何超儀disco演唱會 難忘與梅姑、張國榮跑派對

香港歌手何超儀復古裝扮迎接演唱會。（圖：852 Films提供）

女星何超儀相隔3年宣布舉辦演唱會，本月17、18日兩天將在香港 九展的Star Hall以「Flash Back Now party」為主題開唱，將以八○年代的經典disco歌曲為主軸。她回憶小時候常跟大咖明星梅艷芳 、張國榮去disco跑趴，和梅姑一起划酒拳，調皮的她還曾用玻璃球電痛別人，而被張國榮責罵。

何超儀回憶梅姑很會划拳，自己當時年紀太小還不會，但因梅艷芳在disco裡面太常被歌迷認出，歌迷都會要求跟梅姑划拳，梅姑就會說「我先派最爛的跟你們玩」，便把何超儀推出去。何超儀笑說後來自己也變很強，相當懷念那段時光，也因此產生把演唱會打造成八○年代disco的想法，向過去美好時光致敬。

何超儀（右）與梅艷芳曾一起去跑趴。（圖：852 Films提供）

何超儀還笑說，當時年紀小的自己真的很麻煩，除了讓陳百強帶未成年的她買第一件disco戰衣並帶她入場，她還曾經用玻璃球電痛別人，被張國榮責罵。當時肉感又愛穿性感衣服的她，舉手跳舞卻嚇壞舞池所有男生，梅艷芳也因此傳授她遇到帥哥時的秘訣，這些在disco的美好回憶都讓何超儀相當懷念。她也說到，那時候disco充滿著許多有自信、盡情展現魅力的人，真的非常好玩。

許志安(左起)、張學友、何超儀、梁朝偉合照。（圖：852 Films提供）

何超儀這次將帶著她的樂團「Josie & The Uni Boys」在香港開唱，為了徹底復刻當年的disco的氣氛，何超特別邀請disco界的元老神級DJ Chris Lee在現場刷碟，讓大家可以盡情地跟著唱跳。舞台則由著名藝術團體「進念十二面體」的導演 胡恩威精心打造，不僅有極具disco標誌性的巨型水晶球，也有大型舞池，音場設計與全新硬體的環繞效果更是別於一般演唱會的視聽感受，令人瞬間掉進八○年代Disco舞池狂歡的璀璨情懷。

何超這次拍攝「Flash Back Now party」演唱會宣傳照時，特地接了長髮並染成金色，服裝則找來一件非常具有八○年代味道的船長西裝外套，整體造型十分講究且精準到位，把當時流行的disco元素一一呈現。她並特別選擇在私人住宅拍攝，為的就是節省成本，把資源都用在演唱會製作，帶給大家最完整的享受。