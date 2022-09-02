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王大陸「披荊斬棘2」唱跳直呼難 樂當老么團寵

記者陳建嘉／即時報導
王大陸「披荊斬棘2」突破自我挑戰唱跳直呼「很難」。(圖:王大陸工作室提供)
王大陸「披荊斬棘2」突破自我挑戰唱跳直呼「很難」。(圖:王大陸工作室提供)

王大陸近日參與中國音樂競演綜藝節目「披荊斬棘2」，提到參與契機，他坦言從出道至今已過30歲，一直以來都是以演員的身分在努力工作，私下的性格和生活狀態也都是比較佛系、平穩，所以才想要參加節目，甚至挑戰唱跳。

「所以現階段，我想要嘗試新的領域，例如舞台之類的，給自己一些新的挑戰，更想要完成自己想組樂隊的夢想。」希望能突破自我、走出舒適圈，勇於嘗試新的內容和不擅長的領域，「也希望在節目中可以留下一個值得紀念和驕傲的舞台。」

從演員身分跨足挑戰唱跳，也讓王大陸直呼：「很難！」自認唱跳不是擅長的領域，「嘗試唱跳已經有一定的難度了，還要到可以上舞台的程度是很大的挑戰，感覺自己每分每秒都在披荊斬棘！」為了能在舞台上有最好的表現，他不斷練習、不斷唱跳，讓身體肌肉產生記憶，他也感謝同組的哥哥們，給他細心的指導與幫助，每天陪他從早練習到晚。

王大陸在在初舞台競演分組裡是年紀最小的老么，堪稱全組團寵，除了用陽光笑容展現親和力，他自有一套與哥哥們的相處方法，「相處最重要的是尊重和自然吧，尊重這些前輩們，但是也很自然的輸出自己的觀點，彼此能夠更快的了解對方想法，相處下來就會很舒服。」他也透露，哥哥們都是非常好的人，每個人都有獨特魅力和自己豐富有趣的故事，他樂於聽大家分享、聊天，從中學習到很多。

來源:YouTube

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