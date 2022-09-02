戲說從頭／楊紫沉香如屑歷8虐 成毅吐血受盡折磨

楊紫「沉香如屑」經歷八虐，從天界虐到凡間。(取材自微博)

藝人楊紫、成毅在仙俠劇「沉香如屑」展開橫跨三生三世的虐戀，浪漫又虐心的名場面不斷，其中一場「屏風之吻」，成毅在夢境中一改現實中的隱忍，與楊紫甜蜜親吻，現實中他的軀體則呈現夢遊狀態，迷糊之間與楊紫隔著屏風相吻，夢中兩人還穿婚服大婚，但成毅清醒後回到現實，卻是要忍痛與楊紫訣別，讓觀眾揪心看哭。

另一場虐戀重頭戲，是因為楊紫過了900年都忘不了成毅，在冥間走到眼盲白髮，更險些「灰飛煙滅」，成毅為了幫助楊紫忘卻情愛並順利下凡，決定為她斷絕情根，上演揪心離別的「絕情吻」，讓網友直呼淚腺再度失守，更稱「別人都是一吻定情，他們是一吻斷情！」

楊紫在「沉」劇經歷八虐，從天界虐到凡界，情愛之苦，刻之入骨，網友也抱不平說「真的被虐慘了啊！」、「每一次都虐楊紫，她到底做錯了什麼」。

成毅過去經常演出虐心劇，尤其在「誅仙‧青雲志」、「琉璃」、「長安諾」、「與君歌」等代表作中都有吐血戲碼，這次在「沉」劇中同樣貢獻多幕吐血鏡頭，角色歷盡折磨，被網友封為「吐血專業戶」。他受訪時坦言的確吐過好多次血，更曝「血漿口味不太好喝」，也透露因為經驗多，現場拍攝「補血」都可以自己來，吐的量和角度都能穩穩把握，他還打趣表示：「下次可能找少點吐血的戲拍吧！」