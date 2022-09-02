我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

戲說從頭／楊紫沉香如屑歷8虐 成毅吐血受盡折磨

記者杜沛學╱綜合報導
楊紫「沉香如屑」經歷八虐，從天界虐到凡間。(取材自微博)
楊紫「沉香如屑」經歷八虐，從天界虐到凡間。(取材自微博)

藝人楊紫、成毅在仙俠劇「沉香如屑」展開橫跨三生三世的虐戀，浪漫又虐心的名場面不斷，其中一場「屏風之吻」，成毅在夢境中一改現實中的隱忍，與楊紫甜蜜親吻，現實中他的軀體則呈現夢遊狀態，迷糊之間與楊紫隔著屏風相吻，夢中兩人還穿婚服大婚，但成毅清醒後回到現實，卻是要忍痛與楊紫訣別，讓觀眾揪心看哭。

另一場虐戀重頭戲，是因為楊紫過了900年都忘不了成毅，在冥間走到眼盲白髮，更險些「灰飛煙滅」，成毅為了幫助楊紫忘卻情愛並順利下凡，決定為她斷絕情根，上演揪心離別的「絕情吻」，讓網友直呼淚腺再度失守，更稱「別人都是一吻定情，他們是一吻斷情！」

楊紫在「沉」劇經歷八虐，從天界虐到凡界，情愛之苦，刻之入骨，網友也抱不平說「真的被虐慘了啊！」、「每一次都虐楊紫，她到底做錯了什麼」。

成毅過去經常演出虐心劇，尤其在「誅仙‧青雲志」、「琉璃」、「長安諾」、「與君歌」等代表作中都有吐血戲碼，這次在「沉」劇中同樣貢獻多幕吐血鏡頭，角色歷盡折磨，被網友封為「吐血專業戶」。他受訪時坦言的確吐過好多次血，更曝「血漿口味不太好喝」，也透露因為經驗多，現場拍攝「補血」都可以自己來，吐的量和角度都能穩穩把握，他還打趣表示：「下次可能找少點吐血的戲拍吧！」

雖然該劇讓觀眾不停虐心，劇組依然沒忘記給觀眾視覺福利，一場成毅寬衣進入浴池療傷的戲，他脫下外衣長袍裸露上身，秀出結實臂膀與八塊肌，讓眾粉絲大讚他「穿衣顯瘦，脫衣有肉」。成毅也說，在新疆拍戲難免有當地美食誘惑，但他在拍攝期間還是認真控制體重，只允許自己有1、2斤的體重增長幅度，自律態度成就魔鬼身材。

成毅被打趣是「吐血專業戶」。(取材自微博)
成毅被打趣是「吐血專業戶」。(取材自微博)

新疆 美食 福利

上一則

告別「蒼蘭訣」 林柏叡賺足粉絲淚水

下一則

「非常律師禹英禑」熱播 引發自閉症論戰

延伸閱讀

楊紫「沉香如屑」經歷8虐 網友幫哭喊：到底做錯什麼？

楊紫「沉香如屑」經歷8虐 網友幫哭喊：到底做錯什麼？
成毅趕拍「蓮花樓」 現場卻濺血 劇組爆毆打代拍

成毅趕拍「蓮花樓」 現場卻濺血 劇組爆毆打代拍
「沉香如屑」楊紫虐戀成毅 戲外搞笑分贓結婚禮金

「沉香如屑」楊紫虐戀成毅 戲外搞笑分贓結婚禮金
楊紫、成毅「沉香如屑」虐戀 戲外卻搞笑搶結婚禮金

楊紫、成毅「沉香如屑」虐戀 戲外卻搞笑搶結婚禮金

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」