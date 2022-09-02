范冰冰胸前大開 渾圓半球藏不住

40歲范冰冰胸前大開深V，不吝展現性感。(取材自微博)

女星范冰冰 2018年經歷陰陽合約風波沈潛一段時間，隔年就傳出與未婚夫李晨黯然分手，近日她被目擊與某家金融集團的副總裁在大街上親暱摟抱，事業似乎也開始緩步回升；最近她透過工作室曝光一系列寫真照，竟脫掉原本裡面的白上衣，真空入鏡，驚人好身材徹底展現。

其實，范冰冰一開始出席活動時，西裝裡面有穿白上衣，只是隨後工作室發布的一系列美照，竟直接真空上陣，胸前大開深V，渾圓東西半球春光外洩，帥氣，卻又性感。

網友見狀紛紛留言「臥槽！太美了吧」、「太頂了，真空西裝」、「這是范冰冰？」、「太好看了吧，內娛天花板回歸」、「我永遠的女神」、「真空西裝好辣」、「每一張都戳我」。

另一位女星高圓圓 近日則PO出她頂著素顏，在車上敷面膜的影片，膚況極佳，不少人驚呼42歲狀態還宛如少女。

影片中可見高圓圓身穿藍白條紋上衣，正在用著手機 追劇，她看起來肌膚白皙、氣色佳，不見一絲細紋，而且抓緊空檔在車上狂敷面膜，相當重視保養。

其實高圓圓也曾被嫌有老態，不過她認為身為演員配合角色需要比維持容貌更重要，因此對於臉上留下的歲月痕跡很坦然面對，高EQ也被大家稱讚是內外兼具的女人。