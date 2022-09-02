唐嫣新戲掛零粉絲怒 疑跟王家衛有關

唐嫣遲遲沒有新作品推出，惹怒一票粉絲。(取材自微博)

以「仙劍奇俠傳三」、「何以笙簫默」、「錦繡未央」等劇累積高人氣的女星唐嫣，2020年產女後參演電視劇「燕雲台」，之後便無任何新作品播出。近日，唐嫣工作室發布她的9月行程，只有寥寥三場活動，仍無進劇組拍戲，讓粉絲瞬間怒了。有網友猜測，唐嫣遲不接新戲可能與王家衛有關。

綜合媒體報導，和唐嫣同梯走紅的女星如楊冪 、劉詩詩 ，目前都在拍戲中，唯獨唐嫣沒有進組，作品資源和其他女星相比差了一大截。

報導指出，唐嫣2018年與男星羅晉結婚，2019年生女後參演電視劇「燕雲台」，2020年接到王家衛的電視劇「繁花」，拍到今年1月底，然後再也沒有進劇組拍戲；粉絲怒控工作室造型不佳敷衍、雜誌拍攝沉寂三、工作室不作為、篩選劇本沒眼光四點。

不過也有人指出王家衛導演 風格就是慢，過去「一代宗师」從籌備到開拍到補拍就花了十年時間，恐怕唐嫣還會被拉回去補拍，所以才沒有著急進組。