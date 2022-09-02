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告別「蒼蘭訣」 林柏叡賺足粉絲淚水

記者陳慧貞╱綜合報導
林柏叡在「蒼蘭訣」中扮演武功高強又忠心的隨扈，非常吸粉。(取材自微博)
林柏叡在「蒼蘭訣」中扮演武功高強又忠心的隨扈，非常吸粉。(取材自微博)

台灣男星林柏叡近日演出網劇「蒼蘭訣」，劇中扮演真實化身是一條大黑龍的「觴闕」，既是男主角東方青蒼最得力的助手，亦是武功高強又忠心的隨扈，演繹出迷人鋼鐵直男，吸引眾多粉絲目光，短短20天播放期，榮登微博熱搜。

從2014年電影「等一個人咖啡」開始，林柏叡往戲劇扎根，演出過電影版「鬥魚」的「于皓」，一路從時裝到古裝演出。這次因演出「蒼蘭訣」投入很深的情感，更在收官最後一集時發長文告別角色：「我是林柏叡，是你們的大黑龍，最後再讓我說一次吧，尊上威武，屬下真的告退了！」

日前林柏叡在「蒼蘭訣」完結篇後，在微博發長文，細數自己的出道歷程，直言曾經夢想當服裝設計師，後來念了財經系，畢業後做過許多工作，在廣告公司上班，賣過蛋糕、當模特兒，直到27歲、2018年當了電影「鬥魚」男主角，也從那一刻起，才將表演事業當作畢生奮鬥目標。

也因為這個告別，林柏叡引出「觴闕」粉留言「哭到頭痛，把大黑龍殺青vlog翻出來再看一遍，從始至終都是一心一意守護尊上的觴闕」、「平時憨憨傻傻，帶給我最多歡樂的觴闕，大結局賺足了我的淚水」、「你就是觴闕，你是最好的觴闕。希望平行時空的觴闕和林柏叡都能夠越來越好」。

林柏叡帥氣外型吸引眾多粉絲目光。(圖：凱渥提供)
林柏叡帥氣外型吸引眾多粉絲目光。(圖：凱渥提供)

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