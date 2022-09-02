告別「蒼蘭訣」 林柏叡賺足粉絲淚水

林柏叡在「蒼蘭訣」中扮演武功高強又忠心的隨扈，非常吸粉。(取材自微博)

台灣男星林柏叡近日演出網劇「蒼蘭訣」，劇中扮演真實化身是一條大黑龍的「觴闕」，既是男主角東方青蒼最得力的助手，亦是武功高強又忠心的隨扈，演繹出迷人鋼鐵直男，吸引眾多粉絲目光，短短20天播放期，榮登微博 熱搜。

從2014年電影 「等一個人咖啡 」開始，林柏叡往戲劇扎根，演出過電影版「鬥魚」的「于皓」，一路從時裝到古裝演出。這次因演出「蒼蘭訣」投入很深的情感，更在收官最後一集時發長文告別角色：「我是林柏叡，是你們的大黑龍，最後再讓我說一次吧，尊上威武，屬下真的告退了！」

日前林柏叡在「蒼蘭訣」完結篇後，在微博發長文，細數自己的出道歷程，直言曾經夢想當服裝設計師，後來念了財經系，畢業後做過許多工作，在廣告公司上班，賣過蛋糕、當模特兒，直到27歲、2018年當了電影「鬥魚」男主角，也從那一刻起，才將表演事業當作畢生奮鬥目標。