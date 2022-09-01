我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

期待就業報告 道指史指反彈

楊紫「沉香如屑」經歷8虐 網友幫哭喊：到底做錯什麼？

記者杜沛學／台北即時報導
楊紫淒美「屏風之吻」看哭觀眾。(圖:MyVideo提供)
楊紫淒美「屏風之吻」看哭觀眾。(圖:MyVideo提供)

楊紫、成毅在中國仙俠劇「沉香如屑」展開橫跨三生三世的虐戀，浪漫又虐心的名場面不斷，其中一場「屏風之吻」，成毅在夢境中一改現實中的隱忍，與楊紫甜蜜親吻，現實中他的軀體則呈現夢遊狀態，迷糊之間與楊紫隔著屏風相吻，夢中兩人還穿婚服大婚，但成毅清醒後回到現實，卻是要忍痛與楊紫訣別，讓觀眾揪心看哭。

另一場虐戀重頭戲，是因為楊紫過了900年都忘不了成毅，在冥間走到眼盲白髮，更險些「灰飛煙滅」，成毅為了幫助楊紫忘卻情愛並順利下凡，決定為她斷絕情根，上演揪心離別的「絕情吻」，讓網友直呼淚腺再度失守，更稱「別人都是一吻定情，他們是一吻斷情！」楊紫在「沈」劇經歷8虐，從天界虐到凡界，情愛之苦，刻之入骨，網友也抱不平說「真的被虐慘了啊！」、「每一次都虐楊紫，她到底做錯了什麼！」

楊紫(右)、成毅的感情戲令人揪心。(圖:MyVideo提供)
楊紫(右)、成毅的感情戲令人揪心。(圖:MyVideo提供)

成毅過去經常演出虐心劇，尤其在「誅仙‧青雲志」、「琉璃」、「長安諾」、「與君歌」等代表作中都有吐血戲碼，這次在「沉」劇中同樣貢獻多幕吐血鏡頭，角色歷盡折磨，被網友封為「吐血專業戶」。他受訪時坦言的確吐過好多次血，更曝「血漿口味不太好喝」，也透露因為經驗多，現場拍攝「補血」都可以自己來，吐的量和角度都能穩穩把握，他還打趣表示：「下次可能找少點吐血的戲拍吧！」

楊紫(左)、成毅上演橫跨三生三世的虐戀。(圖:MyVideo提供)
楊紫(左)、成毅上演橫跨三生三世的虐戀。(圖:MyVideo提供)

雖然該劇讓觀眾不停虐心，劇組依然沒忘記給觀眾視覺福利，一場成毅寬衣進入浴池療傷的戲，他脫下外衣長袍裸露上身，秀出結實臂膀與八塊肌，讓眾粉絲大讚他「穿衣顯瘦，脫衣有肉」。成毅也說，在新疆拍戲難免有當地美食誘惑，但他在拍攝期間還是認真控制體重，只允許自己有1、2斤的體重增長幅度，自律態度成就魔鬼身材。

新疆 美食 福利

上一則

曾被嘲「最醜女團」她甩肉18公斤 「高級感」美照曝光

延伸閱讀

成毅趕拍「蓮花樓」 現場卻濺血 劇組爆毆打代拍

成毅趕拍「蓮花樓」 現場卻濺血 劇組爆毆打代拍
「歡樂頌3」翻車 被酸像盜版 口碑、收視不如前作

「歡樂頌3」翻車 被酸像盜版 口碑、收視不如前作
「沉香如屑」楊紫虐戀成毅 戲外搞笑分贓結婚禮金

「沉香如屑」楊紫虐戀成毅 戲外搞笑分贓結婚禮金
楊紫、成毅「沉香如屑」虐戀 戲外卻搞笑搶結婚禮金

楊紫、成毅「沉香如屑」虐戀 戲外卻搞笑搶結婚禮金

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
陶晶瑩在美國會自己做吃的。（取材自臉書）

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

2022-08-31 17:47
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05
胡歌、王曉晨。(取材自微博)

與胡歌隱婚生女剛坐完月子？女星嘆：我的姻緣被擋

2022-08-30 20:03

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選
佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨

佛奇卸任前示警：趕快打疫苗 嚴重流感季將來臨