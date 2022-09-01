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劉德華預告將直播 罕見曝光「樸素」豪宅

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華臥室的裝潢，意外的樸素。（視頻截圖）
劉德華臥室的裝潢，意外的樸素。（視頻截圖）

現年60歲的香港男神劉德華近日在社交平台上更新一則動態，稱自己9月3日有一場直播活動，邀請大家觀看。視頻僅發布三個小時，點贊人數就超過了100萬，「天王」的人氣可見一斑。

蓋飯娛樂報導，前段時間劉德華一直在拍戲，還參與錄製了慶祝香港回歸25周年的大型晚會，十分忙碌。他的新電影「潛行」8月中殺青，才有了短暫的「空窗期」。劉德華一直是娛樂圈裡的「勞模」，有些閒不住，便決定用直播的方式，回饋大家對他的喜愛與支持。

對9月3日的這場直播，他內心有些忐忑，還反問自己：「劉德華，要怎麼超越劉德華呢？」他在家裡思考這些問題時，罕見曝光了豪宅的內景。不過，屋子裡的裝修並不是金碧輝煌的，反而特別低調樸素。客廳的桌上只擺放了一些植物與壁畫，沙發等家具款式簡單，看起來和普通人家裡沒什麼區別。

更讓人意外的是，劉德華的臥室裡裝修同樣非常樸素，窗簾已十分老舊，房間看上去就像是上世紀80年代的，沒有一絲奢華感。房間裡唯一比較值錢的東西大概就是桌上的魚缸了，劉德華買了好幾隻水母，擺在桌上十分養眼。

作為好幾代人心中的男神，劉德華在舞台上永遠是光鮮亮麗的，實際上他私下一直都很勤儉節約，沒什麼大咖架子。當天他身上穿的襯衫，也已經非常舊了，可他並不在意這些，居家時穿搭以舒適為主。

網友們得知劉德華即將直播後，紛紛表示很期待，並呼籲他多開幾場直播與粉絲聊天。

去年劉德華開了幾場直播，每次都有超過1億人觀看，甚至還有粉絲斥巨資刷禮物。後來華仔特意讓工作人員關閉打賞功能，稱不想以此牟利。

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