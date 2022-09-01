金莎官宣戀情 曬美食照「要一起做好多的飯」

曾參與過綜藝節目「乘風破浪的姐姐」的金莎傳出新戀情。（取材自微博）

女歌手金莎日昨在社交平台曬照並公開戀情，稱「愛就是一起做好多的飯。」她分享了多張美食 照，還有和戀人一起比心的照片，看起來很甜蜜。對此，有媒體向金莎工作人員求證，對方回應稱男方是素人，兩人已交往半年多，感情穩定。

網易娛樂報導，先前有網友在街頭偶遇金莎和一名神秘男子外出逛街，那名男子長相帥氣，還主動為金莎撐傘，十分紳士。兩人在街頭有說有笑，互動親密。

金莎一直都渴望擁有一段美好的戀情，她還曾發文抱怨，為了過年回家不被媽媽嘮叨，準備密集式相親。

戀情公開後，男星保劍鋒轉發了金莎官宣戀情的動態，並留言「愛情錦鯉Wendy 祝你們早日成親，早生貴子」，據了解，保劍鋒在電視劇「星漢燦爛」中飾演文帝，他因在劇中努力撮合男女主的感情，被粉絲稱為「CP頭子」，而金莎和保劍鋒曾合作影視作品「十八歲的天空」。

不少粉絲和網友都激動地送上祝福，表示「如果是真的，那就恭喜我姐，要開心幸福」，「恭喜恭喜，男主沒露臉呀」，「哇哦，恭喜莎莎子，誰這麼好福氣」，看來大家都對男方的身分十分好奇。還有粉絲在評論區打趣道：「一個人如果許久不出現，那就是談戀愛去了」。