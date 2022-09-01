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葉璇演話劇被道具刀刺傷臉 血流不止堅持演完

娛樂新聞組／綜合報導
葉璇演出話劇時，不慎被道具刀刺傷面部，她曬出沾血的道具刀照片。（取材自微博）
葉璇演出話劇時，不慎被道具刀刺傷面部，她曬出沾血的道具刀照片。（取材自微博）

香港女星葉璇近日忙著演出話劇「紅高粱家族」，但日昨她突然在微博發文透露演出時被道具刀刺傷面部，血流不止，但她仍堅持完成演出。

香港01報導，葉璇指出，「當時臉上被道具刺刀戳了個洞，戲剛演到一半，窟窿冒著血演完的過程居然也沒有覺得很疼。」直至表演結束，葉璇才到醫院急診室就醫，醫生表示傷口有兩公分深，必須要手術縫針，「他很細心，給我縫了三層皮膚。」

葉璇指出，醫生說會不會留疤要看運氣，「他說五天後拆線、兩周內傷口劇烈運動會導致皮下組織重新分離、三個月內牽扯傷口對引起疤痕來說都是致命性的傷害。」

葉璇演出話劇時，不慎被道具刀刺傷面部，她曬出沾血的道具刀照片。（取材自微博）
葉璇演出話劇時，不慎被道具刀刺傷面部，她曬出沾血的道具刀照片。（取材自微博）

葉璇表示由於傷口太過血腥，所以決定不公開，但曬出一張道具刀的照片，照片中所見長刀刀尖上似乎還沾有血跡，可想而知當時葉璇受傷的畫面多麼怵目驚心。

在「紅高粱家族」劇中飾演九兒一角的葉璇，這次是首度參演話劇，早在7月底排練時，她就曾曬出一張雙膝瘀傷的照片，可見她為了這次的演出付出了不少。

而在台上演出時，葉璇也上載了一段演出的短片，並坦言自己非常入戲：「下面那個視頻大致能反映在台上我的嘴得張得多大，臉部得多扭曲。」

接下來葉璇將要到杭州演出，但因受傷，恐難成行。消息曝光後，不少粉絲都表示擔心，紛紛留言叮囑她注意休息。

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