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看似平平無奇的「蒼蘭訣」風光收官 做對了什麼？

娛樂新聞組／即時報導
「蒼蘭夫婦」賣力互動，擄獲不少路人粉的心。（取材自羊城晚報）
「蒼蘭夫婦」賣力互動，擄獲不少路人粉的心。（取材自羊城晚報）

由王鶴棣、虞書欣主演的中國仙俠劇「蒼蘭訣」收官，這部劇一沒有重磅團隊，二沒有一線明星，三缺乏充分宣傳預熱，然而相關話題持續占據微博熱搜榜，並即將在Netflix上架。這部不少人眼中「土味十足」的古偶言情劇，在戲裡戲外究竟使出了什麼招數，才實現了成功逆襲？

羊城晚報報導，「蒼蘭訣」改編自九鷺非香的同名小說，主要講述了東方青蒼（王鶴棣飾）和小蘭花（虞書欣飾）之間的虐戀故事：息蘭族被東方青蒼滅族，神女萬年後重生成天界低階仙女小蘭花，無意間救了困於昊天塔的仇人。陰差陽錯中，斷情絕愛的大魔頭愛上溫順可愛的小蘭花，最後二人歷盡劫難，化解兩族恩怨，互為救贖。

徐海喬（左）飾演的大反派是癡情種子。（取材自羊城晚報）
徐海喬（左）飾演的大反派是癡情種子。（取材自羊城晚報）

「蒼蘭訣」的主要元素和「三生三世十里桃花」等人設相似、情節套路。但仙俠古偶劇「不費腦，易食用」的特質，備受學生等年輕收視群體的喜愛，選擇在8月暑期上線的「蒼蘭訣」，便是精準瞄準了自己的目標受眾。

同時，仙俠古偶劇之所以能夠屢出爆款，最大的優勢莫過於能滿足觀眾的情感需求——「嗑CP」。「蒼蘭訣」不僅給足了甜虐交加的愛情戲，還有意識地加入很多輕喜劇成分，讓觀眾在熟悉感中找到些許新鮮感：你以為是「軟萌仙女與冷血月尊」的常規虐戀，實際上卻是「小白兔與傻大強」的搞笑日常；你以為男女主角會默默付出、自我感動，實際上二人智商情商在線，願意表達想法，有商有量，共同成長……。

此外，主演虞書欣和王鶴棣此次在戲外「賣力營業」也是劇集火爆的關鍵。「蒼蘭訣」播出期間，從王鶴棣、虞書欣等台前主演，到編劇、製片人等幕後主創，紛紛以「每天一條」甚至「一天幾條」的頻率，將個人社交賬號做出了「營銷號」的效果，屢屢攻陷微博熱搜榜。

張凌赫（左）飾演的蕭潤與東方青蒼情敵變兄弟。（取材自羊城晚報）
張凌赫（左）飾演的蕭潤與東方青蒼情敵變兄弟。（取材自羊城晚報）

另外，劇組還釋出大量拍攝花絮，類似「蒼蘭夫婦在片場嬉笑打鬧」「導演喊Cut之後，二人仍然流淚不止」的視頻物料不勝其數，成功把劇集熱度帶到劇外。

「蒼蘭夫婦」還利用直播平台同框合體，和觀眾互動。抖音顯示，王鶴棣、虞書欣首次合體直播實時同時在線人數最高突破146萬，累計觀看人次破1380萬，單場直播點讚破1.5億+，各項數據斷層刷新抖音劇集直播新紀錄。二人直播中一言不合就吵架，隨後「光速和好」的花邊小料，也給劇集造足了話題。

抖音 微博 導演

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