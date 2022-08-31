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「月升滄海」大結局4虐點揪心 趙露思改嫁 劇迷哭花

記者楊起鳳／即時報導
吳磊選在大喜之日報仇，讓趙露思傷心不已。(圖:愛奇藝國際站)
吳磊選在大喜之日報仇，讓趙露思傷心不已。(圖:愛奇藝國際站)

中國古裝夯劇「星漢燦爛·月升滄海」迎來大結局，日前男女主角吳磊與趙露思線上直播，隔空連線秀出關鍵定情物「少商弦」，暗示結局走向，吳磊也親吐重要「報仇戲碼」的沉重心境。一場吳磊滿臉是血手刃殺父仇人情節，吳磊坦言那3、4天狀態緊繃，「拍那場戲的幾個大夜確實挺痛苦的，不太開心，得要帶回那個情緒。」接著趙露思更是談到皇后去世時時哽咽落淚，「就好像少商（趙露思角色）心裡唯一的兩盞燈都滅了，一個是愛情、一個是這段沒血緣的（母女）愛，讓我很遺憾。」

吳磊(左)和趙露思最終讓粉絲落淚。(圖:愛奇藝國際站)
吳磊(左)和趙露思最終讓粉絲落淚。(圖:愛奇藝國際站)

該劇劇情走向最高潮虐點滿滿，吳磊揭開悲慘身世，為怕連累趙露思忍痛訣別，而趙露思親眼見到心愛的人多次頻死，哭得撕心裂肺，兩人雖然相愛卻含淚分手，甚至斷絕婚姻關係，趙露思另嫁他人，加上皇后去世、趙露思與阿母和解等四大虐點，都讓劇迷看得眼睛快要哭花。

其中網友分析劇中最虐點，包括吳磊報仇雪恨、揭曉悲慘身世。吳磊狠心斷情、趙露思親見墜崖昏厥。趙露思主動退婚，5年後宣布改嫁。及趙露思兩段母女情深與生母終於和解。

吳磊飾演的少年將軍凌不疑，等了10多年手刃父親，但其實對方並非他生父而是他的姑父，他本名其實叫霍無傷，當年意外跟表兄換了衣服，親眼看見姑父暗殺自己的生父，被誅殺全族時他躲過一劫，卻也不得以認賊作父。一心只想報仇雪恨的他，親手殺害姑父後先是露出邪笑，卻又黯然哭泣，糾結的內心與悲慘身世曝光，讓劇迷心疼不已。

吳磊(左)和趙露思CP爆紅。(圖:愛奇藝國際站)
吳磊(左)和趙露思CP爆紅。(圖:愛奇藝國際站)

趙露思含淚質問吳磊，為何偏偏選在成婚之前報仇，吳磊深怕牽連女方一族，「我沒有退路了，你我從此訣別，永不再見。」他想要分開，趙露思仍舊對他有情，大膽策馬救夫，但吳磊狠心斷情，負傷的他竟然從趙露思身後往後一跳墜落懸崖，趙露思親見心愛的人墜崖，哭到斷腸甚至直接暈了過去，句句呼喊「凌不疑」句句揪住粉絲的心。

吳磊在跳崖之前，趙露思含淚警告，「如果你敢棄我，我絕對不會原諒你！」然而對方還是縱身一躍而下。從小趙露思感受不到父母關愛，好不容易遇到對她百般呵護的吳磊，但他這一舉動等於捨棄了她，讓她下定決心主動要求退婚，吳磊也從此被發派邊疆，兩人正式斷絕婚姻關係。5年後，趙露思為讓病重皇后沖喜，宣布定親他人，兩人再度見面卻都面無表情，趙露思甚至扭頭就上馬，但吳磊還是湊上前幫她喬馬蹬，彼此冷淡眼神讓CP粉超焦心。

皇后猶如趙露思再生母親，然而皇后心病不癒，臨終前交代吳磊與趙露思不要做出讓此生後悔的決定，皇后過世後，趙露思因為心傷體虛昏了過去。回到家後，趙母看到從前活蹦亂跳的女兒，變得成熟卻也心事重重，含淚道歉自己當初獨留女兒，決定從此當女兒後盾，趙露思終於與生母和解。兩段母女情都看哭劇迷，心疼趙露思一路走來的遭遇。

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