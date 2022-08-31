爆賣假燕窩 劉畊宏直播淚崩 微博道歉

靠著健身直播在中國爆紅的藝人劉畊宏。(取材自微博)

台灣藝人劉畊宏夫妻在上海封控期間，在家直播跳健身 操將人氣帶到顛峰；不過，近來卻有直播主出面爆料，點名劉畊宏曾賣過假燕窩，事後劉耕宏先在直播痛哭「想用健身闖一片天」，但不久，他在微博 道歉，指找到了兩年前合作的MCN公司要數據和證明，承認公司選品不夠嚴謹，導致消費者受害。

中國大陸「直播帶貨一哥」網紅辛巴，在直播平台提起2020年賣假燕窩爭議事件，事後他賠償消費者，當時總共賠了人民幣7971萬元(約1159萬美元)，直播帳號甚至還一度被封鎖，直到2021年才復出。

此外，辛巴更提到其實當時還有許多直播主替這個品牌的燕窩推廣，甚至還點名劉畊宏。這段內容一出，突然遭到平台以「損害平台形象」將其帳號封禁了24小時，不過辛巴爆料的內容早已在網路上被大量轉發。

劉畊宏開直播跳健身操時，並未正面回應辛巴爆料，而是提及因為健身操教學翻紅，收到了許多工作邀約，他坦言本可以輕鬆賺錢，但更喜歡與網友們一起運動健身，「希望能夠幫助健身行業成長，在這個產業上闖出一片天」，說著說著還忍不住在鏡頭前掉淚。

但沒多久，劉畊宏在微博承認因公司選品不夠嚴謹，導致信任自己的消費者受到損害，未來一定會督促團隊更加嚴謹。