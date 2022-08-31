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通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

劉畊宏遭爆「賣假燕窩」直播未正面回應卻哭了…

噓！星聞 即時報導
劉畊宏遭爆「賣假燕窩」。（取材自微博）
劉畊宏遭爆「賣假燕窩」。（取材自微博）

中國從疫情爆發後，出現幾波直播主的事業高峰，劉畊宏夫妻則在家直播跳健身操，順勢將他們的人氣帶到顛峰。不過，近來卻有直播主出面爆料，點名劉畊宏曾賣過假燕窩，消息一出引發網友熱議。

中國「直播帶貨一哥」網紅辛巴，30日在直播平台提起2020年賣假燕窩爭議事件，他還原當時情況，強調當時在直播間並沒有賣燕窩，但平台卻將他作為熱搜推播，事後他只能對此負責，並賠償消費者，當時總共賠了人民幣7971萬元，直播帳號甚至還一度被封鎖，直到2021年才復出。

此外，辛巴更提到其實當時還有許多直播主替這個品牌的燕窩推廣，甚至還點名劉畊宏。這段內容一出，突然遭到平台以「損害平台形象」將其帳號封禁了24小時，不過辛巴爆料的內容早已在網路上被大量轉發。不過，昨天劉畊宏開直播跳健身操時，並未正面回應辛巴爆料，而是提及因為健身操教學翻紅，收到了許多工作邀約，他坦言本可以輕鬆賺錢，但更喜歡與網友們一起運動健身，說著說著還忍不住在鏡頭前掉淚。

對此，中國網友們則看法兩極，有網友認為：「該封殺了吧」、「不能因為夫妻倆帶動大家健身了，就可以將功贖罪了」、「希望官方一視同仁」；但也有網友認為是辛巴亂爆料，「想拖劉畊宏下水」，直言「自己淋過雨，所以要把別人傘扯爛」、「就跟小時候最討厭打小報告的人一樣」。

辛巴發文表示，希望平台能一視同仁。（取材自微博）
辛巴發文表示，希望平台能一視同仁。（取材自微博）
辛巴發文表示，希望平台能一視同仁。（取材自微博）
辛巴發文表示，希望平台能一視同仁。（取材自微博）

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