拍農村真實面 「隱入塵煙」票房逆襲 豆瓣評分衝8.5

「隱入塵煙」演的是兩個農村邊緣人的故事，真實是最大特點。（取材自微博）

在「獨行月球」、「明日戰記」、「斷•橋」、「新神榜：楊戩」等幾部重磅商業片輪番表現過後，已經被擠到邊緣的「隱入塵煙」又逐日回溫，並在上周末再次逆襲，以1.7%的排片獲得366萬元人民幣（約52.9萬美元）票房，上座率16.6%，遙遙領先於同檔期所有熱門影片。

搜狐娛樂報導，「隱入塵煙」拍的就是兩個農村邊緣人的故事，他們身上沒有戲劇性，沒有矛盾衝突，每天犁地、下種、收麥子、磨麵，或是打土坯、蓋房子，日復一日做著農活，平淡如水。

片中男主人公「馬有鐵」是一個寄身哥哥家的光棍，就像驢子一樣被使喚，不辭勞苦地幹活，毫無怨言。女主人公「曹貴英」身有殘疾，走路搖晃，經常小便失禁，不能生育。經兩家人撮合、安排，這兩個木訥的老實人結為夫妻，開始了新生活。

因為全片毫無大爆點，有人質疑票房注水，但多數人相信這是口碑再度發酵的結果。網播後，更多觀眾看到「隱入塵煙」，自發推薦，在社交平台上累積起熱度，也讓這部片的豆瓣評分從8.2衝上8.5分，高居年榜榜首。

導演 李睿珺出身農家，之前的電影 一直在拍家鄉，認真地展現農村生活的細節。李睿珺原本擔心，這樣的風格會不會無法取悅觀眾。結果正好相反，大家最喜歡的就是這種紮紮實實的生活，正是這些細節，成就這部片天然質樸的氣質。

「隱入塵煙」向觀眾展示平時看不到的真實，還有人從這部電影裡看到最單純、美好的感情。其實兩人的相遇談不上愛情，結婚後，兩人沒有甜言蜜語、海誓山盟，看起來很陌生，但生活中處處是尊重和關心。

婚後第一天，貴英就尿在床上，羞愧得抬不起頭，半夜坐起來用腳攔著尿濕的那片褥子。有鐵發現了但不說話，扭頭繼續睡；他不是漠不關心，而是用自己的方式護著她的自尊心。

「隱入塵煙」不只是一部農村風情片，也不只是一部愛情片，還反應社會現實和刻畫人性的一面。在這部電影的世界裡，卑劣的人不在少數，而他們眼裡最低賤的，反而是靈魂最高貴的。