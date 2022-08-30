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蒼蘭訣收官 虞書欣曬片場花絮 王鶴棣謝角色救贖

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣說，遇到東方青蒼是他的救贖。（取材自微博）
王鶴棣說，遇到東方青蒼是他的救贖。（取材自微博）

今年暑假，除了趙露思、吳磊的「星漢燦爛」大火，另一部由虞書欣、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」也收穫不少人氣。該劇日前迎來大結局，主演紛紛發文曬照，告別角色。

網易娛樂報導，女星虞書欣飾演女主角「小蘭花」，曬出片場花絮視頻，分享了拍殺青戲的日常，不捨寫道：「小蘭花有幸陪大家度過8月，願愛有相逢，我們都還是我們。又完成一段旅程，其實，這是我第三次告別蒼蘭訣了，每一次都是那麼傷心。好開心那個夏天的故事，大家似乎都感受到了，再也不是我們一小群人的喜悲。這個夏天，我們像擁有了同心咒一樣，每天同喜同悲，真的很感謝大家可以喜歡我們的蒼蘭訣，這一定也是我的高光時刻之一啦～」

虞書欣不捨寫道，小蘭花有幸陪大家度過8月。（取材自微博）
虞書欣不捨寫道，小蘭花有幸陪大家度過8月。（取材自微博）

男主角王鶴棣也發長文告別「蒼蘭訣」，他對自己在劇中飾演的角色「東方青蒼」表示：「願你平安喜樂，有朋友，有兄弟，有忠誠，有人愛，再也不會孤單」，還寫道：「對我來說，作為演員能夠參演『蒼蘭訣』這樣一部作品是我的榮幸，遇到東方青蒼是我的救贖。」

「蒼蘭訣」改編自九鷺非香的同名小說，講述了仙女小蘭花與月尊東方青蒼因意外互換身體，由此產生的一段甜虐交織的愛情故事。

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