我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

盤點95後小花 趙露思封流量代表 周冬雨死對頭顏值頂尖

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思與吳磊主演的古裝劇「星漢燦爛」日前剛完結，人氣暴漲。（取材自微博）
趙露思與吳磊主演的古裝劇「星漢燦爛」日前剛完結，人氣暴漲。（取材自微博）

中港娛樂圈新舊更迭之快，不少95後演員迅速崛起，在影視、綜藝、代言等方面大展拳腳，最近，網友選出6位95後女星代表，引起熱議，其中以剛憑古裝劇「星漢燦爛」大圈粉的趙露思，最吸流量。

香港01報導，網友盤點的6名女星均出生於1998年至1999年，當中「眼熟代表」為張婧儀、任敏。張婧儀是周迅、陳坤、舒淇合夥公司「東申未來」旗下藝人，北京電影學院科班出身，今年23歲，清純中帶有一股倔強感，溫柔與英氣兼備；她較知名的作品是劇集「風犬少年的天空」以及電影「我要我們在一起」。

張婧儀清純中帶有一股倔強感。（取材自微博）
張婧儀清純中帶有一股倔強感。（取材自微博）

同為23歲的任敏畢業於中央戲劇學院，樣貌清冷，有些疏離、厭世感，代表作為電影「悲傷逆流成河」，2020年參加綜藝節目「演員請就位2」，演技獲得不少網友認可。

任敏樣貌清冷，有些疏離、厭世感。（取材自微博）
任敏樣貌清冷，有些疏離、厭世感。（取材自微博）

1998年出生的趙露思被封為「流量代表」，2020年憑網劇「傳聞中的陳芊芊」走紅，樣貌甜美，雖然不是演員科班出身，但演技過關，因此大受觀眾歡迎。趙露思與吳磊主演的古裝劇「星漢燦爛」近期完結，討論度居高不下；早前與楊洋合作的古偶劇「且試天下」口碑也不錯，頻頻登上熱搜，是名副其實的「流量小花」。

兩位「演技派代表」宋祖兒、李蘭迪都是童星出身，前者畢業於北京電影學院，後者則是中央戲劇學院。宋祖兒五官精緻，大眼高鼻小臉，頗有靈氣，曾有「小張栢芝」之稱，尤其適合復古港風妝容，且演技也備受認可；而李蘭迪樣貌清秀甜美，笑容感染力十足，頗有鄰家女孩的感覺，表演實力也可圈可點。

被評為「顏巔代表」的周也，憑藉電影「少年的你」中的霸凌周冬雨的少女「魏萊」一角，令人印象深刻；她眼神凌厲、氣質清冷，笑起來清純乖巧，不笑的時候又疏離冷艷，眉宇間有一股英氣狠勁，充滿故事感。

電影 北京 香港

上一則

泰勒絲自編自導微電影 抱回MTV最大獎

下一則

克里斯洛克自稱婉拒主持明年奧斯卡：像重回犯罪現場？

延伸閱讀

吳磊、趙露思同場出席活動 「吳露可逃」CP粉嗨爆

吳磊、趙露思同場出席活動 「吳露可逃」CP粉嗨爆
「星漢燦爛」迎復仇大結局 吳磊超狂演技登熱搜

「星漢燦爛」迎復仇大結局 吳磊超狂演技登熱搜
周冬雨大膽裸上身「光影遮點」 網友笑「平平」無奇

周冬雨大膽裸上身「光影遮點」 網友笑「平平」無奇
周冬雨拍雜誌上身全裸、大膽不遮點 遭虧：平平無奇

周冬雨拍雜誌上身全裸、大膽不遮點 遭虧：平平無奇

熱門新聞

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

2022-08-27 02:25
成龍在杭州新家金碧輝煌，相當奢華。（取材自微博）

成龍杭州高調買豪宅挨嗆裝潢土氣 網批：不顧小龍女

2022-08-29 02:30
柳珠恩驚傳輕生。（取材自Instagram）

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

2022-08-29 02:45
穎兒飾演端壯賢淑、秀外慧中的徐皇后。圖／MyVideo提供

「甄嬛傳」女星為演徐皇后 產後火速瘦16公斤

2022-08-23 11:42
周海媚短髮造型。圖／摘自抖音

55歲「最美周芷若」短髮曝光 不理批評吐心聲

2022-08-22 12:27
劉青雲(左起)、劉嘉玲以及古天樂主演「明日戰記」在香港票房開出紅盤。(取材自微博)

古天樂「明日戰記」香港票房告捷 劉德華竟遭留言灌爆

2022-08-27 20:05

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入