盤點95後小花 趙露思封流量代表 周冬雨死對頭顏值頂尖

趙露思與吳磊主演的古裝劇「星漢燦爛」日前剛完結，人氣暴漲。（取材自微博）

中港娛樂圈新舊更迭之快，不少95後演員迅速崛起，在影視、綜藝、代言等方面大展拳腳，最近，網友選出6位95後女星代表，引起熱議，其中以剛憑古裝劇「星漢燦爛」大圈粉的趙露思，最吸流量。

香港 01報導，網友盤點的6名女星均出生於1998年至1999年，當中「眼熟代表」為張婧儀、任敏。張婧儀是周迅、陳坤、舒淇合夥公司「東申未來」旗下藝人，北京電影 學院科班出身，今年23歲，清純中帶有一股倔強感，溫柔與英氣兼備；她較知名的作品是劇集「風犬少年的天空」以及電影「我要我們在一起」。

張婧儀清純中帶有一股倔強感。（取材自微博）

同為23歲的任敏畢業於中央戲劇學院，樣貌清冷，有些疏離、厭世感，代表作為電影「悲傷逆流成河」，2020年參加綜藝節目「演員請就位2」，演技獲得不少網友認可。

任敏樣貌清冷，有些疏離、厭世感。（取材自微博）

1998年出生的趙露思被封為「流量代表」，2020年憑網劇「傳聞中的陳芊芊」走紅，樣貌甜美，雖然不是演員科班出身，但演技過關，因此大受觀眾歡迎。趙露思與吳磊主演的古裝劇「星漢燦爛」近期完結，討論度居高不下；早前與楊洋合作的古偶劇「且試天下」口碑也不錯，頻頻登上熱搜，是名副其實的「流量小花」。

兩位「演技派代表」宋祖兒、李蘭迪都是童星出身，前者畢業於北京電影學院，後者則是中央戲劇學院。宋祖兒五官精緻，大眼高鼻小臉，頗有靈氣，曾有「小張栢芝」之稱，尤其適合復古港風妝容，且演技也備受認可；而李蘭迪樣貌清秀甜美，笑容感染力十足，頗有鄰家女孩的感覺，表演實力也可圈可點。

被評為「顏巔代表」的周也，憑藉電影「少年的你」中的霸凌周冬雨的少女「魏萊」一角，令人印象深刻；她眼神凌厲、氣質清冷，笑起來清純乖巧，不笑的時候又疏離冷艷，眉宇間有一股英氣狠勁，充滿故事感。