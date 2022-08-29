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「流星花園」男星家暴妻子案外案 扯出趁她懷孕約砲

記者陳慧貞／綜合報導
男星王東近期遭妻指控家暴，過往形象一夕崩壞。（取材自微博）
男星王東近期遭妻指控家暴，過往形象一夕崩壞。（取材自微博）

男星王東因演出陸版「流星花園」、「與君初相識，恰似故人歸」走紅，但近期他卻遭老婆「Annepple」曝光家暴、掐脖恐嚇影片，連女方懷孕7個月都沒放過，引發網友譁然撻伐。事後，他雖為自己的行為道歉，但卻又扯出「約砲」案外案。

王東與妻子婚後屢傳婚姻觸礁，今年1月，Annepple就曾曬出疑似王東詢問贍養費的對話紀錄。今年4月，Annepple又在微博貼出「尋人啟事」，指王東在女兒出生後半年內3度離家，還經常處於斷聯狀態，喊話王東「老公，知道你或許很忙，希望百忙之中可以給家裡來一通電話或一條信息，我和寶寶都想你」，沒想到最後爆出家暴影片，王東私下惡行引發粉絲譁然。

家暴醜聞曝光後，王東所參與的兩部戲劇「照亮你」、「夜旅人」立即遭除名，演藝事業以及過往形象，一夕之間崩壞。事後他雖發文為自己過激的行為道歉，聲稱「現在終於解脫了，再也不會被折磨和威脅了」，解釋影片非事件全貌和真相，但仍讓許多網友認為是推託之詞，引發痛批。

網友到王東妻子微博留言，扯出家暴事件案外案。（取材自微博）
網友到王東妻子微博留言，扯出家暴事件案外案。（取材自微博）

此外還有網友翻出有一名女粉絲到王妻微博留言，表示自己與王東約過砲，當時Annepple還回覆：「我知道，我懷孕的時候，對吧」，不過該網友隨後又澄清「假的，發著玩的」，因家暴事件引發的案外案，格外引人關注。

家暴 微博

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